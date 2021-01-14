Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что коллегам из США будут отправлены предложения в электоральной сфере - в частности, по организации процесса наблюдения за выборами. В частности, он предложил Штатам поучиться организации выборов у Киргизии и Казахстана.

Эту тему спикер поднял в интервью телеканалу "Россия-24". Володин напомнил, что депутаты Госдумы были наблюдателями на недавних парламентских выборах в Казахстане и президентских выборах в Киргизии. По оценке Володина, они были конкурентными и открытыми. "И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана", - заметил российский спикер.

В указанных странах, которые входят в ОДКБ и в СНГ, стандарты, по его словам, "настолько высоки, что можно было бы США с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них"

В частности, он обратил внимание, что на выборы в США в качестве наблюдателей не допускаются парламентарии из других государств. Таким образом, отсутствует широкое международное наблюдение.

- Когда мы говорим о выборах в других странах, правильно было бы сейчас проанализировать, обобщить и опыт, и какие- то, возможно, предложения, а затем направить нашим коллегам в США, - отметил глава нижней палаты. - Мы направим рекомендации. Более того, порекомендуем ознакомиться с опытом многих стран, где действительно эти вопросы решаются более эффективно.

Володин сопроводил это заявление главной, по его словам, рекомендацией: "Подчеркнем: не вмешивайтесь в дела суверенных государств, разбирайтесь со своими проблемами, а мы со своими разберемся сами".

"А если нужна помощь, пожалуйста", - заключил политик.