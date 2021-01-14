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14.01.2021 20:27
Рубрика: Власть

Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции - вакцинацию он перенес легко. Об этом спикер сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Я сделал прививку, - рассказал Володин. - Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали".

Он также подчеркнул, что количество депутатов, которые также приняли решение сделать прививку, увеличивается. "А по-другому нельзя, - добавил спикер. - Мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов… Потом поездки к избирателям".

Глава нижней палаты также высказал мнение, что россиянам повезло с возможностью выбирать между вакцинами. "А посмотрите, какое количество стран сегодня не имеют этого выбора, - обратил внимание он. - По заявлениям той же Всемирной организации здравоохранения, они смогут получить такую возможность не раньше, чем в 2022 году".

Володин при этом назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого россиянина. "Но все-таки нужно понимать: болезнь несет в себе проблемы, - добавил он. - И есть еще проблемы, которые остаются у человека после выздоровления. Об этом надо подумать. Поэтому, когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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