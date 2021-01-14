ВОЗ готова содействовать ускорению сертификации вакцины "Спутник V"

ВОЗ готова содействовать ускорению процесса сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦ имени Гамалеи. Об этом сообщил сегодня старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш, выступая на брифинге.

В настоящее время процесс находится на стадии согласования и предоставления информации, отметил эксперт. "ВОЗ рад сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить эти процессы", - цитирует РИА "Новости" Олега Бенеша.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что первые консультации России и ВОЗ по получению международного разрешения использовать вакцину "Спутник V" при чрезвычайных ситуациях намечены на 20-е января.