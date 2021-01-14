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14.01.2021 14:42
Рубрика: Экономика

ВОЗ готова содействовать ускорению сертификации вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

ВОЗ готова содействовать ускорению процесса сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦ имени Гамалеи. Об этом сообщил сегодня старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш, выступая на брифинге.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Российский сертификат о вакцинации от COVID-19 соответствует стандартам ВОЗ

В настоящее время процесс находится на стадии согласования и предоставления информации, отметил эксперт. "ВОЗ рад сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить эти процессы", - цитирует РИА "Новости" Олега Бенеша.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что первые консультации России и ВОЗ по получению международного разрешения использовать вакцину "Спутник V" при чрезвычайных ситуациях намечены на 20-е января.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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