В России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь. Таковы результаты опроса "Социальное самочувствие россиян", проведенного специалистами Высшей школы экономики.

В опросе участвовали 6 тысяч респондентов из 59 регионов. Оказалось, что в 2020 году в способность "изменить обстоятельства своей жизни к лучшему" верили 30 процентов опрошенных - на 8 процентов больше, чем в 2016 году. Это даже при том, что средний класс как наиболее активная группа сократился. "Раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, теперь ситуация противоположная",- отмечают исследователи. И детализируют картину: в способность влиять на происходящее в доме / дворе верят 45 процентов (36 было в 2016 году), в микрорайоне / деревне - 18 процентов (было 13), в городе / сельском районе - 13 процентов (было 8). Специалисты ВШЭ видят в этом знак развития "глубинного" гражданского общества. По их наблюдениям, увеличилась доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла быть и выше. "Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше" - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны".

Попутно выяснилось, что 40 процентов населения уже "сами болели или близко знакомы с теми, кто болел коронавирусом" и большинство (65 процентов) "одобряют действия властей" в борьбе с пандемией. Среди одобряющих 51 процент бедных, включая неформально занятых, потерявших работу, 63 процента в малых городах и 70 процентов в Москве. При этом 40 процентов граждан получали выплаты от государства, большинство из них - на детей. Только у трети опрошенных материальное положение за год ухудшилось, у 48 - не изменилось, у 16 - улучшилось.

В России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь

Принятые правительством меры поддержки помогли избежать роста экономического неравенства среди населения. К такому выводу пришли другие исследователи, тоже из ВШЭ, в частности, научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Дарья Попова. По ее оценке, экономический спад в результате пандемии может привести лишь к незначительному усилению неравенства в обществе по сравнению с 2019 годом. При этом отмечается одна особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны приуменьшать его. Им это свойственно более чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии неравенства сделали экономисты Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и Даниэль Трейсман (Калифорнийский университет). Составляя выборку более или менее обеспеченных людей, исследователи принимали во внимание наличие объектов недвижимости и автомобилей. В среднем по странам, где проводился опрос, таких оказалось 9 процентов (в России - около 5). И выяснилось, что 70 процентов состоятельных россиян причисляют себя к бедным. На Украине таких "бедняков" 77 процентов, в Беларуси - 60. Это называется "субъективная бедность". Что же до бедности объективной, то в прошедшем году она в России на 0,8 процента отступила.

Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). В Москве 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников получают 337,8 тыс. руб., 10 процентов наименее оплачиваемых - 20,6 тыс. руб., и разрыв составляет 16,4 раза.

Судя по опросам, только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. В 2002 году не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м - 66, в 2013-м - 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тыс. руб. в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тыс. руб. в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.

Выяснилось, что большинство респондентов "одобряют действия властей" в борьбе с пандемией

Большинство экспертов считают, что с экономическим неравенством, вызывающим ощущение несправедливости, бороться не стоит. Во всяком случае бесполезно бороться с ним с помощью подачек от богатых бедным. "Существует, на мой взгляд, единственный путь, по которому стоит двигаться, - говорит профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. - Это возвращение гражданам чувства, что они могут и должны влиять на положение дел в своей стране, своем регионе, своем городе". Как показал опрос, проведенный специалистами ВШЭ, именно вера в собственную способность изменить жизнь к лучшему укрепляла в 2020 году социальное самочувствие трети наших граждан.