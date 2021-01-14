За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 5893

2 Санкт-Петербург 3041

3 Московская область 1263

4 Нижегородская область 476

5 Воронежская область 393

6 Ростовская область 392

7 Свердловская область 383

8 Республика Крым 365

9 Красноярский край 327

10 Вологодская область 305

11 Хабаровский край 304

12 Челябинская область 292

13 Пермский край 290

14 Самарская область 282

15 Республика Карелия 281

16 Иркутская область 266

17 Волгоградская область 263

18 Саратовская область 249

19 Ульяновская область 245

20 Омская область 245

21 Ставропольский край 241

22 Архангельская область 237

23 Мурманская область 234

24 Тверская область 230

25 Ленинградская область 229

26 Кировская область 228

27 Забайкальский край 227

28 Приморский край 227

29 Ханты-Мансийский автономный округ 218

30 Пензенская область 212

31 Калининградская область 208

32 Тульская область 207

33 Республика Коми 205

34 Псковская область 199

35 Алтайский край 196

36 Краснодарский край 195

37 Брянская область 194

38 Удмуртская Республика 192

39 Новгородская область 190

40 Ярославская область 187

41 Белгородская область 181

42 Орловская область 176

43 Ивановская область 175

44 Астраханская область 175

45 Курская область 175

46 Оренбургская область 168

47 Смоленская область 167

48 Республика Башкортостан 167

49 Тюменская область 162

50 Республика Дагестан 161

51 Тамбовская область 159

52 Калужская область 158

53 Владимирская область 156

54 Липецкая область 155

55 Республика Бурятия 150

56 Новосибирская область 144

57 Республика Саха (Якутия) 141

58 Сахалинская область 129

59 Рязанская область 125

60 Томская область 123

61 Амурская область 118

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 112

63 Кемеровская область 111

64 Республика Хакасия 109

65 Курганская область 106

66 Республика Чувашия 101

67 Кабардино-Балкарская Республика 97

68 Севастополь 95

69 Республика Татарстан 92

70 Республика Калмыкия 91

71 Республика Северная Осетия-Алания 84

72 Республика Мордовия 82

73 Карачаево-Черкесская Республика 79

74 Чеченская Республика 77

75 Республика Алтай 76

76 Камчатский край 73

77 Республика Адыгея 70

78 Республика Ингушетия 69

79 Республика Марий Эл 48

80 Костромская область 42

81 Магаданская область 28

82 Республика Тыва 23

83 Еврейская автономная область 10

84 Чукотский автономный округ 8

85 Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%

2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Магаданская область 0,4% За последние сутки подтверждено 570 смертей: Санкт-Петербург 83 Москва 68 Ростовская область 29 Московская область 25 Красноярский край 25 Свердловская область 20 Воронежская область 15 Краснодарский край 15 Вологодская область 13 Нижегородская область 13 Республика Хакасия 13 Республика Чувашия 12 Ивановская область 11 Челябинская область 11 Пермский край 10 Республика Крым 9 Иркутская область 9 Мурманская область 8 Севастополь 8 Новосибирская область 8 Омская область 8 Тверская область 7 Тульская область 7 Ставропольский край 7 Саратовская область 7 Алтайский край 7 Самарская область 6 Владимирская область 5 Рязанская область 5 Республика Дагестан 5 Оренбургская область 5 Забайкальский край 5 Приморский край 5 Липецкая область 4 Смоленская область 4 Астраханская область 4 Волгоградская область 4 Республика Татарстан 4 Белгородская область 3 Костромская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Коми 3 Республика Калмыкия 3 Республика Марий Эл 3 Тюменская область 3 Республика Алтай 3 Хабаровский край 3 Брянская область 2 Курская область 2 Орловская область 2 Ярославская область 2 Калининградская область 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Удмуртская Республика 2 Кировская область 2 Пензенская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Тыва 2 Кемеровская область 2 Республика Бурятия 2 Новгородская область 1 Республика Адыгея 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Ульяновская область 1 Курганская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России от коронавируса умерло 63 940 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 956 человек: Москва 7049 Санкт-Петербург 3551 Московская область 1358 Тверская область 498 Ульяновская область 478 Воронежская область 462 Нижегородская область 453 Хабаровский край 398 Свердловская область 389 Иркутская область 381 Архангельская область 377 Челябинская область 371 Тамбовская область 365 Ростовская область 357 Красноярский край 344 Республика Крым 330 Пермский край 311 Ставропольский край 309 Кировская область 306 Самарская область 281 Вологодская область 280 Волгоградская область 269 Приморский край 269 Республика Коми 267 Саратовская область 263 Белгородская область 258 Новгородская область 258 Республика Карелия 250 Омская область 249 Ленинградская область 243 Липецкая область 241 Новосибирская область 232 Ямало-Ненецкий автономный округ 225 Ханты-Мансийский автономный округ 213 Томская область 211 Костромская область 205 Брянская область 203 Тульская область 200 Калининградская область 199 Краснодарский край 191 Псковская область 190 Удмуртская Республика 189 Сахалинская область 182 Чеченская Республика 181 Республика Бурятия 179 Орловская область 176 Республика Хакасия 173 Курская область 172 Ярославская область 168 Республика Дагестан 165 Оренбургская область 160 Тюменская область 160 Забайкальский край 155 Владимирская область 153 Калужская область 153 Алтайский край 152 Пензенская область 146 Кабардино-Балкарская Республика 131 Севастополь 129 Рязанская область 122 Амурская область 116 Республика Башкортостан 110 Курганская область 101 Республика Саха (Якутия) 92 Мурманская область 91 Республика Адыгея 91 Кемеровская область 89 Ивановская область 85 Астраханская область 85 Карачаево-Черкесская Республика 78 Республика Чувашия 78 Республика Северная Осетия - Алания 77 Республика Мордовия 73 Камчатский край 71 Еврейская автономная область 70 Республика Ингушетия 60 Смоленская область 55 Республика Алтай 51 Республика Марий Эл 40 Республика Татарстан 32 Республика Калмыкия 30 Магаданская область 27 Республика Тыва 21 Ненецкий автономный округ 3 За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России 2 882 044 пациентов. Путин поручил переходить к массовой вакцинации населения от коронавируса