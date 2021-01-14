За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 5893
- 2 Санкт-Петербург 3041
- 3 Московская область 1263
- 4 Нижегородская область 476
- 5 Воронежская область 393
- 6 Ростовская область 392
- 7 Свердловская область 383
- 8 Республика Крым 365
- 9 Красноярский край 327
- 10 Вологодская область 305
- 11 Хабаровский край 304
- 12 Челябинская область 292
- 13 Пермский край 290
- 14 Самарская область 282
- 15 Республика Карелия 281
- 16 Иркутская область 266
- 17 Волгоградская область 263
- 18 Саратовская область 249
- 19 Ульяновская область 245
- 20 Омская область 245
- 21 Ставропольский край 241
- 22 Архангельская область 237
- 23 Мурманская область 234
- 24 Тверская область 230
- 25 Ленинградская область 229
- 26 Кировская область 228
- 27 Забайкальский край 227
- 28 Приморский край 227
- 29 Ханты-Мансийский автономный округ 218
- 30 Пензенская область 212
- 31 Калининградская область 208
- 32 Тульская область 207
- 33 Республика Коми 205
- 34 Псковская область 199
- 35 Алтайский край 196
- 36 Краснодарский край 195
- 37 Брянская область 194
- 38 Удмуртская Республика 192
- 39 Новгородская область 190
- 40 Ярославская область 187
- 41 Белгородская область 181
- 42 Орловская область 176
- 43 Ивановская область 175
- 44 Астраханская область 175
- 45 Курская область 175
- 46 Оренбургская область 168
- 47 Смоленская область 167
- 48 Республика Башкортостан 167
- 49 Тюменская область 162
- 50 Республика Дагестан 161
- 51 Тамбовская область 159
- 52 Калужская область 158
- 53 Владимирская область 156
- 54 Липецкая область 155
- 55 Республика Бурятия 150
- 56 Новосибирская область 144
- 57 Республика Саха (Якутия) 141
- 58 Сахалинская область 129
- 59 Рязанская область 125
- 60 Томская область 123
- 61 Амурская область 118
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- 63 Кемеровская область 111
- 64 Республика Хакасия 109
- 65 Курганская область 106
- 66 Республика Чувашия 101
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 68 Севастополь 95
- 69 Республика Татарстан 92
- 70 Республика Калмыкия 91
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 84
- 72 Республика Мордовия 82
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 79
- 74 Чеченская Республика 77
- 75 Республика Алтай 76
- 76 Камчатский край 73
- 77 Республика Адыгея 70
- 78 Республика Ингушетия 69
- 79 Республика Марий Эл 48
- 80 Костромская область 42
- 81 Магаданская область 28
- 82 Республика Тыва 23
- 83 Еврейская автономная область 10
- 84 Чукотский автономный округ 8
- 85 Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
- 3. Магаданская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 570 смертей:
- Санкт-Петербург 83
- Москва 68
- Ростовская область 29
- Московская область 25
- Красноярский край 25
- Свердловская область 20
- Воронежская область 15
- Краснодарский край 15
- Вологодская область 13
- Нижегородская область 13
- Республика Хакасия 13
- Республика Чувашия 12
- Ивановская область 11
- Челябинская область 11
- Пермский край 10
- Республика Крым 9
- Иркутская область 9
- Мурманская область 8
- Севастополь 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Тверская область 7
- Тульская область 7
- Ставропольский край 7
- Саратовская область 7
- Алтайский край 7
- Самарская область 6
- Владимирская область 5
- Рязанская область 5
- Республика Дагестан 5
- Оренбургская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Липецкая область 4
- Смоленская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Татарстан 4
- Белгородская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Марий Эл 3
- Тюменская область 3
- Республика Алтай 3
- Хабаровский край 3
- Брянская область 2
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Ярославская область 2
- Калининградская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Пензенская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Тыва 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Новгородская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ульяновская область 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России от коронавируса умерло 63 940 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 956 человек:
- Москва 7049
- Санкт-Петербург 3551
- Московская область 1358
- Тверская область 498
- Ульяновская область 478
- Воронежская область 462
- Нижегородская область 453
- Хабаровский край 398
- Свердловская область 389
- Иркутская область 381
- Архангельская область 377
- Челябинская область 371
- Тамбовская область 365
- Ростовская область 357
- Красноярский край 344
- Республика Крым 330
- Пермский край 311
- Ставропольский край 309
- Кировская область 306
- Самарская область 281
- Вологодская область 280
- Волгоградская область 269
- Приморский край 269
- Республика Коми 267
- Саратовская область 263
- Белгородская область 258
- Новгородская область 258
- Республика Карелия 250
- Омская область 249
- Ленинградская область 243
- Липецкая область 241
- Новосибирская область 232
- Ямало-Ненецкий автономный округ 225
- Ханты-Мансийский автономный округ 213
- Томская область 211
- Костромская область 205
- Брянская область 203
- Тульская область 200
- Калининградская область 199
- Краснодарский край 191
- Псковская область 190
- Удмуртская Республика 189
- Сахалинская область 182
- Чеченская Республика 181
- Республика Бурятия 179
- Орловская область 176
- Республика Хакасия 173
- Курская область 172
- Ярославская область 168
- Республика Дагестан 165
- Оренбургская область 160
- Тюменская область 160
- Забайкальский край 155
- Владимирская область 153
- Калужская область 153
- Алтайский край 152
- Пензенская область 146
- Кабардино-Балкарская Республика 131
- Севастополь 129
- Рязанская область 122
- Амурская область 116
- Республика Башкортостан 110
- Курганская область 101
- Республика Саха (Якутия) 92
- Мурманская область 91
- Республика Адыгея 91
- Кемеровская область 89
- Ивановская область 85
- Астраханская область 85
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Чувашия 78
- Республика Северная Осетия - Алания 77
- Республика Мордовия 73
- Камчатский край 71
- Еврейская автономная область 70
- Республика Ингушетия 60
- Смоленская область 55
- Республика Алтай 51
- Республика Марий Эл 40
- Республика Татарстан 32
- Республика Калмыкия 30
- Магаданская область 27
- Республика Тыва 21
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России 2 882 044 пациентов.