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14.01.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1 Москва 5893
  • 2 Санкт-Петербург 3041
  • 3 Московская область 1263
  • 4 Нижегородская область 476
  • 5 Воронежская область 393
  • 6 Ростовская область 392
  • 7 Свердловская область 383
  • 8 Республика Крым 365
  • 9 Красноярский край 327
  • 10 Вологодская область 305
  • 11 Хабаровский край 304
  • 12 Челябинская область 292
  • 13 Пермский край 290
  • 14 Самарская область 282
  • 15 Республика Карелия 281
  • 16 Иркутская область 266
  • 17 Волгоградская область 263
  • 18 Саратовская область 249
  • 19 Ульяновская область 245
  • 20 Омская область 245
  • 21 Ставропольский край 241
  • 22 Архангельская область 237
  • 23 Мурманская область 234
  • 24 Тверская область 230
  • 25 Ленинградская область 229
  • 26 Кировская область 228
  • 27 Забайкальский край 227
  • 28 Приморский край 227
  • 29 Ханты-Мансийский автономный округ 218
  • 30 Пензенская область 212
  • 31 Калининградская область 208
  • 32 Тульская область 207
  • 33 Республика Коми 205
  • 34 Псковская область 199
  • 35 Алтайский край 196
  • 36 Краснодарский край 195
  • 37 Брянская область 194
  • 38 Удмуртская Республика 192
  • 39 Новгородская область 190
  • 40 Ярославская область 187
  • 41 Белгородская область 181
  • 42 Орловская область 176
  • 43 Ивановская область 175
  • 44 Астраханская область 175
  • 45 Курская область 175
  • 46 Оренбургская область 168
  • 47 Смоленская область 167
  • 48 Республика Башкортостан 167
  • 49 Тюменская область 162
  • 50 Республика Дагестан 161
  • 51 Тамбовская область 159
  • 52 Калужская область 158
  • 53 Владимирская область 156
  • 54 Липецкая область 155
  • 55 Республика Бурятия 150
  • 56 Новосибирская область 144
  • 57 Республика Саха (Якутия) 141
  • 58 Сахалинская область 129
  • 59 Рязанская область 125
  • 60 Томская область 123
  • 61 Амурская область 118
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  • 63 Кемеровская область 111
  • 64 Республика Хакасия 109
  • 65 Курганская область 106
  • 66 Республика Чувашия 101
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 68 Севастополь 95
  • 69 Республика Татарстан 92
  • 70 Республика Калмыкия 91
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 84
  • 72 Республика Мордовия 82
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 74 Чеченская Республика 77
  • 75 Республика Алтай 76
  • 76 Камчатский край 73
  • 77 Республика Адыгея 70
  • 78 Республика Ингушетия 69
  • 79 Республика Марий Эл 48
  • 80 Костромская область 42
  • 81 Магаданская область 28
  • 82 Республика Тыва 23
  • 83 Еврейская автономная область 10
  • 84 Чукотский автономный округ 8
  • 85 Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 3. Магаданская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 570 смертей:
  1. Санкт-Петербург 83
  2. Москва 68
  3. Ростовская область 29
  4. Московская область 25
  5. Красноярский край 25
  6. Свердловская область 20
  7. Воронежская область 15
  8. Краснодарский край 15
  9. Вологодская область 13
  10. Нижегородская область 13
  11. Республика Хакасия 13
  12. Республика Чувашия 12
  13. Ивановская область 11
  14. Челябинская область 11
  15. Пермский край 10
  16. Республика Крым 9
  17. Иркутская область 9
  18. Мурманская область 8
  19. Севастополь 8
  20. Новосибирская область 8
  21. Омская область 8
  22. Тверская область 7
  23. Тульская область 7
  24. Ставропольский край 7
  25. Саратовская область 7
  26. Алтайский край 7
  27. Самарская область 6
  28. Владимирская область 5
  29. Рязанская область 5
  30. Республика Дагестан 5
  31. Оренбургская область 5
  32. Забайкальский край 5
  33. Приморский край 5
  34. Липецкая область 4
  35. Смоленская область 4
  36. Астраханская область 4
  37. Волгоградская область 4
  38. Республика Татарстан 4
  39. Белгородская область 3
  40. Костромская область 3
  41. Тамбовская область 3
  42. Республика Карелия 3
  43. Республика Коми 3
  44. Республика Калмыкия 3
  45. Республика Марий Эл 3
  46. Тюменская область 3
  47. Республика Алтай 3
  48. Хабаровский край 3
  49. Брянская область 2
  50. Курская область 2
  51. Орловская область 2
  52. Ярославская область 2
  53. Калининградская область 2
  54. Кабардино-Балкарская Республика 2
  55. Республика Мордовия 2
  56. Удмуртская Республика 2
  57. Кировская область 2
  58. Пензенская область 2
  59. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  60. Республика Тыва 2
  61. Кемеровская область 2
  62. Республика Бурятия 2
  63. Новгородская область 1
  64. Республика Адыгея 1
  65. Республика Северная Осетия - Алания 1
  66. Ульяновская область 1
  67. Курганская область 1
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  69. Амурская область 1
  70. Магаданская область 1

За весь период по России от коронавируса умерло 63 940 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 956 человек:
  1. Москва 7049
  2. Санкт-Петербург 3551
  3. Московская область 1358
  4. Тверская область 498
  5. Ульяновская область 478
  6. Воронежская область 462
  7. Нижегородская область 453
  8. Хабаровский край 398
  9. Свердловская область 389
  10. Иркутская область 381
  11. Архангельская область 377
  12. Челябинская область 371
  13. Тамбовская область 365
  14. Ростовская область 357
  15. Красноярский край 344
  16. Республика Крым 330
  17. Пермский край 311
  18. Ставропольский край 309
  19. Кировская область 306
  20. Самарская область 281
  21. Вологодская область 280
  22. Волгоградская область 269
  23. Приморский край 269
  24. Республика Коми 267
  25. Саратовская область 263
  26. Белгородская область 258
  27. Новгородская область 258
  28. Республика Карелия 250
  29. Омская область 249
  30. Ленинградская область 243
  31. Липецкая область 241
  32. Новосибирская область 232
  33. Ямало-Ненецкий автономный округ 225
  34. Ханты-Мансийский автономный округ 213
  35. Томская область 211
  36. Костромская область 205
  37. Брянская область 203
  38. Тульская область 200
  39. Калининградская область 199
  40. Краснодарский край 191
  41. Псковская область 190
  42. Удмуртская Республика 189
  43. Сахалинская область 182
  44. Чеченская Республика 181
  45. Республика Бурятия 179
  46. Орловская область 176
  47. Республика Хакасия 173
  48. Курская область 172
  49. Ярославская область 168
  50. Республика Дагестан 165
  51. Оренбургская область 160
  52. Тюменская область 160
  53. Забайкальский край 155
  54. Владимирская область 153
  55. Калужская область 153
  56. Алтайский край 152
  57. Пензенская область 146
  58. Кабардино-Балкарская Республика 131
  59. Севастополь 129
  60. Рязанская область 122
  61. Амурская область 116
  62. Республика Башкортостан 110
  63. Курганская область 101
  64. Республика Саха (Якутия) 92
  65. Мурманская область 91
  66. Республика Адыгея 91
  67. Кемеровская область 89
  68. Ивановская область 85
  69. Астраханская область 85
  70. Карачаево-Черкесская Республика 78
  71. Республика Чувашия 78
  72. Республика Северная Осетия - Алания 77
  73. Республика Мордовия 73
  74. Камчатский край 71
  75. Еврейская автономная область 70
  76. Республика Ингушетия 60
  77. Смоленская область 55
  78. Республика Алтай 51
  79. Республика Марий Эл 40
  80. Республика Татарстан 32
  81. Республика Калмыкия 30
  82. Магаданская область 27
  83. Республика Тыва 21
  84. Ненецкий автономный округ 3

За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России 2 882 044 пациентов.

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