В Испании найдена загадочная картина возрастом 11700 лет

Испанские археологи при проведении раскопок в пещере Coves del Fem, расположенной в восточной провинции Таррагона, регион Каталония, обнаружили загадочную доисторическую "доску" каменного века с выгравированными на ней изображениями животных.

Как сообщает The Tennessee Tribune, артефакт был найден прошлым летом, но только сейчас эксперты решились рассказать о находке. Она порядком озадачила экспертов, так как ранее ничего подобного здесь не находили.

Возраст артефакта, по предварительным оценкам, составляет как минимум 11700 лет. Он был найден в какой-то степени случайно. Упомянутая выше пещера является археологическим памятником. Она пострадала во время наводнения, и специалисты Археологического музея Каталонии пытались ликвидировать ущерб.

Находка задала ученым сразу несколько загадок. Во-первых, она оказалась гораздо старше самых древних следов человека, найденных в этой пещере. Во-вторых, артефакт украшен шестью изображениями животных.

Двух из них экспертам идентифицировать пока не удалось. Два животных оказались детально прорисованными оленями, самцом и самкой. Оставшиеся два изображения представляют собой рисунки коз или коров - их достоверного толкования тоже пока нет. Нет пока у ученых и объяснения функциональной роли символов, выгравированных на камне.

"Археологи искали каменные инструменты и поэтому осматривали все камни, расположенные в этой пещере, - говорит профессор Пике Уэрта из Автономного университета Барселоны. - Мы знали, что люди, жившие в пещере между 6000 и 4500 годами до нашей эры, использовали камни для изготовления инструментов. Поэтому мы всегда проверяем камни, но мы не ожидали такого открытия. Гравюры на каменной "доске" стали для нас огромным сюрпризом".

Предмет имеет овальную форму, его длина составляет чуть менее 18 сантиметров, а ширина - около 13 сантиметров. Изображения были созданы с помощью очень острого кремня. Художник или художники смогли прорисовать даже анатомические детали, такие как глаза, уши, нос, рога и мех.

Археологи считают, что возраст предмета может достигать и 15 тысяч лет и что он относится к концу эпохи палеолита. В этот период в основном использовались каменные орудия труда.

Ученые уверены, что изображения на камне были выгравированы не тем обществом, следы которого были найдены в пещере по время предыдущих исследований. Уж слишком разным оказался стиль, не говоря уже о возрасте.

Поэтому происхождение загадочного артефакта до сих пор не установлено. Специалисты рассматривают несколько возможных версий. Согласно одной из них, камень мог быть принесен в пещеру в древности рекой из другого места.

По другой версии, артефакт тысячелетиями лежал в земле внутри пещеры, пока около 5000-6000 тысяч лет назад его не откопал кто-то из новой общины и не переложил на другое место.

Эксперты все еще изучают это древнее произведение искусства. Но пока они не могут даже сказать, были ли выполнены рисунки одним человеком и были ли они созданы в один и тот же момент времени. Не исключено, что рисунки создавались в течение длительного периода времени, поскольку некоторые животные выгравированы друг над другом.