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15.01.2021 02:05
Рубрика: В мире

Байден предложил выплатить американцам по 1,4 тысячи долларов

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Избранный президент США Джозеф Байден предложил осуществить прямые выплаты каждому налогоплательщику США в размере 1,4 тысячи долларов на человека. Об этом сказано в экономическом плане нового главы Овального кабинета. Ранее граждане США уже получили по 600 долларов, а всего с начала пандемии каждому американцу была оказана помощь в размере 1800 долларов.

Фото: iStock
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План Байдена по борьбе с коронавирусом подразумевает затраты 1,9 триллиона долларов. Речь идет о финансировании распространения вакцины, расширении тестирования, федеральной и региональной помощи, о пособиях по безработице и так далее. В частности, 170 миллиардов долларов направят на поддержку школ и высших учебных заведений, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. Еще 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей. Но для того, чтобы этот план вступил в силу, он сначала должен быть одобрен конгрессом США.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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