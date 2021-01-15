Банк России увидел признаки ускорения инфляции

В Банке России видят признаки ускорения роста потребительских цен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется", - сообщила Набиуллина.

По данным Росстата, за 2020 год инфляция в России составила 4,9%. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда рост потребительских цен составил 5,4%.

В 2017 году инфляция достигла минимально за всю постсоветскую историю России показателя в 2,5%, в 2018 году составила 4,3%, в 2019 году - 3%. Постоянная цель Банка России по годовой инфляции сформулирована как "вблизи 4%".

Ускорение инфляции, начавшееся еще в конце 2020 года, Банк России в релизе по ключевой ставке в декабре связал с ростом цен на отдельные категории товаров (в первую очередь - продовольственные), а также влиянием на цены прошедшего ранее ослабления курса рубля.