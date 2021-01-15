Банк России увидел признаки ускорения инфляции

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется", - сообщила Набиуллина.
По данным Росстата, за 2020 год инфляция в России составила 4,9%. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда рост потребительских цен составил 5,4%.
В 2017 году инфляция достигла минимально за всю постсоветскую историю России показателя в 2,5%, в 2018 году составила 4,3%, в 2019 году - 3%. Постоянная цель Банка России по годовой инфляции сформулирована как "вблизи 4%".
Ускорение инфляции, начавшееся еще в конце 2020 года, Банк России в релизе по ключевой ставке в декабре связал с ростом цен на отдельные категории товаров (в первую очередь - продовольственные), а также влиянием на цены прошедшего ранее ослабления курса рубля.