"Биотэк": Инновационный подход к витаминизации в России

Сохранение здоровья граждан РФ стоит на данный момент перед отечественным здравоохранением особенно остро.

Одна из задач, которая стоит перед государством в данный момент, - внедрение в практику здравоохранения современных технологий. И, конечно, наше государство продолжает активную работу по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения, выполняя Указ президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Долгое время во всем мире вопрос нехватки витаминов не казался чем-то серьезным. Но сейчас практически все страны включаются в компании по "витаминизации" населения. Мониторинг питания населения нашей страны показывает значительные отклонения от оптимального рациона. Ученые выяснили, что мы получаем недостаточно для нормальной работы организма витаминов группы В, С, имеем дефицит кальция и железа. По данным исследований, проводимых Институтом питания РАМН в различных регионах России, в последние несколько лет недостаток витамина С выявляется у 80-90% обследуемых людей. У 40- 80% - недобор витаминов B1, В2, В6, фолиевой кислоты. Более 40% населения России испытывает недостаток каротина. И не стоит забывать о детях, чьи растущие организмы остро нуждаются в витаминах, которые играют огромную роль в формировании костной ткани и в правильном функционировании органов. Проблемой является и увеличение потребления пищевой продукции с насыщенными жирами, что не идет на пользу здоровью. Привычка есть жирную колбасу, булки, сосиски кажется безобидной, но со временем она может принести проблемы, которые будет уже не так просто решить. Страдает иммунитет, чья роль чрезвычайно важна.

Главный внештатный диетолог Минздрава, академик Виктор Тутельян, уверен: "Человек, который обеспечен всем необходимым, в том числе витаминами, в большей степени защищен от вирусов. Но их употребление должно быть постоянным - большинство из них не накапливается в организме, кроме разве что жирорастворимых. Витамины нам нужны на протяжении всей нашей жизни ежедневно, в разумных дозировках".

Мировые ученые солидарны с российскими в том, что широкое применение нутрицевтиков является наиболее быстрым, экономически приемлемым и научно обоснованным путем решения серьезной проблемы, связанной с питанием. Группа компаний "Биотэк", прислушиваясь к рекомендациям мировых специалистов и пожеланиям правительства, уже начала революцию в "витаминном" мире, используя и старые наработки, и все самые инновационные подходы к витаминизации населения нашей страны.

В настоящее время на территории Российской Федерации успешно функционируют заводы, имеющие собственное производство. Завод "Марбиофарм", входящий в группу компании "Биотэк", использует все свои мощности для реализации программы витаминизации населения. Научный совет группы компаний "Биотэк", возглавляемый Борисом Шпигелем, работая в различных направлениях по осуществлению программы витаминизации населения РФ, активно развивает производство, учитывая самые передовые технологии.

Разработанная совместно с ведущими профильными специалистами линейка "Ренессанс" может со временем стать современной натуральной альтернативой синтетическим продуктам. Линейка "Ренессанс" включает в себя сбалансированные уникальные многокомпонентные составы, которые содержат биологически активные вещества в строго нормированных дозировках. Все препараты разработаны научно-техническим советом группы компаний "Биотэк" совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами РФ с учетом особенностей дефицита витаминов, а также макро- и микроэлементов именно населения Российской Федерации.

В состав входят компоненты европейского производства, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Препараты рассчитаны на самые широкие слои населения и являются конкурентоспособными. Линейка инновационных нутрицевтических комплексов "Ренессанс" включает продукты, которые отвечают нуждам самых разнообразных групп населения с самыми разными потребностями, включая мужское и женское здоровье, поддержку нормальной работы сердечно-сосудистой системы, функции печени и других органов и систем организма.

Линейка биологически активных добавок "Ренессанс" - "умное", инновационное решение заботы о здоровье населения. Она была разработана с учетом особенностей дефицита витаминов и минералов россиян. Научные сотрудники, которые придумывали линейку, внимательно отнеслись к правильному сочетанию полезных веществ, не просто предлагая "нужный набор", а обеспечивая максимальную биодоступность и используя дозы, показавшие свою эффективность. В линейке каждый может выбрать что-то свое, с учетом индивидуальных потребностей. Если надо повысить иммунитет, то на помощь придет "Ренессанс.Иммун". Этот нутрицевтический комплекс как никогда актуален. Он не только поддерживает нормальную работу иммунной системы, но и укрепляет естественные защитные силы организма, помогая справляться с бактериями и вирусами. Особое удобство - раздельный прием минералов, водо- и жирорастворимых витаминов для оптимальной доступности каждого из компонентов под названием "one pack daily" - "один блистер в день".

Для старшего поколения, которое выбирает активный образ жизни и хочет себя хорошо чувствовать, разработаны комплексы "Ренессанс. Мужское долголетие" и "Ренессанс. Женское долголетие". Нутрицевтики разработаны с учетом пола и возрастных изменений для поддержания правильного обмена веществ, в отличие от большинства витаминно-минеральных комплексов, которые предлагают одну и ту же формулу для всех потребителей - и молодых, и пожилых. Также комплексы усилены мощными антиоксидантами, которые защищают клетки организма от старения.

Одним из флагманов "Ренессанса" является "Антипрост", на который уже давно обратили внимание мужчины. "Антипрост" может помочь справиться с проблемами, которые возникают у сильного пола в определенном возрасте. Аналогов этому препарату не найти. Благодаря уникальному составу (входящим в состав растительным экстрактам - экстракт пальмы сабаль, эврикомы, босвелии, куркумы), "Ренессанс. Антипрост" способствует поддержанию нормальной функции предстательной железы, с одной стороны, и улучшению сексуальной активности, с другой. Все компоненты в утренних и вечерних таблетках "Антипрост" подобраны таким образом, чтобы дополнять и усиливать эффекты друг друга.

"Ренессанс. Гепатол" - нутрицевтическое средство, которое помогает защитить печень, влияя на ее функции и структуру. В состав входят все необходимые компоненты, которые защищают и поддерживают не только клетки печени, но и весь организм в целом в борьбе с вредными факторами (алкоголь, тяжелые металлы, отравления, неправильное питание и др.) и заболеваниями. К примеру, комплекс аминокислот (орнитин, метионин) - защищает клетки печени, способствует выведению токсинов и увеличению синтеза белков, что положительно сказывается на способности печени к физиологической регенерации.

"Ренессанс. ХОНДРО-протект" - это уникальный комплекс биологически активных веществ, витаминов и минералов, разработанных для поддержки опорно-двигательного аппарата, которые показали свою эффективность в клинических исследованиях. Компоненты "ХОНДРО-протекта" защищают хрящевой матрикс от разрушения, способствуют уменьшению чувства дискомфорта и скованности в суставах и способствуют улучшению питания хрящевой ткани и ее восстановлению. Этот комплекс очень удобен тем, кому некомфортно пить большое количество таблеток или капсул - препарат производится в саше (пакетиках) для растворения в воде.

Сейчас "Ренессанс" включает в себя 26 витаминно-минеральных комплексов. Научным центром Группы компаний "Биотэк" в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами России создана первая в мире линейка специализированных продуктов питания для спортсменов-детей. Продукция "Олимпик" прошла соответствующую экспертизу на качество и безопасность и рекомендована и ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России для спортсменов-детей в возрасте до 18 лет. Компоненты "Олимпик" способствуют укреплению иммунитета, лучшей переносимости стресса, снижению травматизма при повышенных нагрузках, обеспечивают энергией и силой во время нагрузки и способствуют восстановлению организма. Продукты "Олимпик" стали результатом многолетних научных исследований и применения инновационных технологий производства, изготовлены из высококачественного сырья.

Но "Биотэк" на этом не останавливается и постоянно ищет новые формы для поддержки здоровья населения - на данный момент в разработке находится еще несколько инновационных препаратов, уникальных по своему составу и положительному воздействию на организм. Мы не можем останавливаться на достигнутом, и в новом году планируем выпустить еще больше новых уникальных продуктов. Одним из которых является линейка синбиотиков (пробиотики плюс пребиотики) "Симбикеа" европейского качества для детей и взрослых, и многое другое.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.