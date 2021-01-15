БК "Химки" объявил об отставке главного тренера Куртинайтиса

Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) объявил об отставке главного тренера Римаса Куртинайтиса, известного литовского специалиста, олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР. Причиной отставка стала серия неудач в турнире Евролиги.

- Все те, кто любят и поддерживают "Химки" на протяжении многих лет - болельщики, спонсоры, партнеры - не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации, и наша команда будет показывать такой результат, - приводит пресс-служба клуба слова своего генерального директора Павла Астахова. - Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было. Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером, и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все "за" и "против", мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера.

Куртинайтис отработал рулевым "Химок" два периода - 2011-2016 и 2019-2021. Под его началом подмосковная команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ (2011), неоднократным призером этих интернациональных соревнований с участием лучших российских команд, дважды брала второй по значимости на континенте Кубок Европы (2012, 2015). Литовец как тренер включен в Зал Славы Единой лиги.

Хоть кардинальные перестановки в тренерском штабе уже назрели, все-таки следует понимать, что у неудач в Евролиге есть объективные причины. Химчане начинали международный сезон на фоне травм ряда ведущих игроков, к этому добавились положительные тесты на коронавирус еще у нескольких баскетболистов. И в итоге дошло до того, что стартовые матчи Евролиги команда проводила в неполном составе, с запредельной нагрузкой на здоровых игроков, плюс к этому во встречах с сильными зарубежными соперниками вынужденно выступали молодые исполнители из резервных коллективов клубной системы.

В то же время, подмосковной команде в отдельных играх удалось реализовать свой потенциал. Так, в Единой лиге "Химки" победили ЦСКА, в Евролиге - питерский "Зенит". Можно вспомнить и прошлый сезон, когда под началом Куртинайтиса БК "Химки" показал лучший результат в незавершенном чемпионате Единой лиги и уверенно находился в зоне попадания в плей-офф Евролиги, которая также была прервана из-за пандемии.

Нынешний сезон тоже еще не потерян. Пока никакой катастрофы не произошло. Если в Евролиге уже многое потеряно и наверстать почти нереально, то в Единой лиге к химчан есть неплохие перспективы борьбы за призовые места.

Появление на тренерском мостике Андрея Мальцева - знаковый момент. В клубах Единой лиги единицы российских наставников. Есть шанс у Мальцева постоять за репутацию цеха отечественных тренеров. Ближайший для него, дебютный матч в новом качестве - игра регулярного чемпионата против казанского УНИКСа. Встреча состоится 17 января в Химках.