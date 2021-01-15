Blue Origin отправит первых туристов в космос уже в апреле

Принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос уже в апреле. В четверг компания завершила четырнадцатый испытательный полет своего ракетного ускорителя и капсулы New Shepard. Компания пока не бронирует билеты на пассажирские рейсы и не сообщает, сколько они будут стоить. Но еще в 2019 году генеральный директор Blue Origin Боб Смит называл сумму 100 тысяч долларов США.

Телеканал CNBC сообщил, что второй испытательный полет состоится в ближайшее время, после чего капсула отправится в космос с людьми. New Shepard будет доставлять космических туристов на высоту более 100 километров. Капсула проводит несколько минут в невесомости, прежде чем вернуться на Землю. В ней есть большие иллюминаторы, через которые пассажирам открывается вид в космос. И ракеты, и капсулы многоразовые: они возвращаются на Землю. Капсулы приземляются с помощью парашютов.

Blue Origin была основана в 2000 году Безосом, и сейчас в ней работают более 3500 сотрудников. Blue Origin успешно запускала New Shepard 14 раз.

Всего компания построила четыре капсулы New Shepard, четвертая была запущена 14 января впервые. Безос лично финансирует разработку Blue Origin, продав часть своих акций Amazon. В прошлом году он обналичил более 10 миллиардов долларов.