Новости

В Латвии примут закон о семье как союзе мужчины и женщины 08:54
Свечников стал первым автором года среди россиян в новом сезоне НХЛ 08:41
Бразильские власти потеряли контроль над ситуацией с коронавирусом 08:23
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" Победить "Баффало" 08:15
В Сургуте у самолета санавиации при посадке сломалось шасси 08:01
Жители Забайкаля поженились спустя 40 лет после знакомства 08:00
Blue Origin отправит первых туристов в космос уже в апреле 07:45
Вакцинированным от COVID-19 сахалинцам выдадут специальные бейджи 07:40
Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины от COVID-19 07:32
Цена акций Xiaomi снизилась после внесения компании в черный список в США 07:18
Пушков не исключил объявления импичмента Байдену 07:06
Bloomberg назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2" 06:53
В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения 06:16
Что включает в себя план Байдена по стимуляции экономики 05:40
В Улан-Удэ откроют виртуальный концертный зал 05:35
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму 05:05
За год миллиардеры в США стали богаче на 1,5 триллиона долларов 04:40
Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 8 регионах РФ 04:24
КНДР представила на параде баллистические ракеты подводного базирования 03:44
Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 весной 03:38
Власти Чили назвали привлекательной российскую вакцину "Спутник V" 03:28
Конгрессмены одобрили план Байдена по стимулированию экономики США 03:20
Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны 02:45
ВОЗ: Почти 700 тысяч случаев коронавируса выявлено в мире за сутки 02:12
Байден предложил выплатить американцам по 1,4 тысячи долларов 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 07:45
Рубрика: Общество

Blue Origin отправит первых туристов в космос уже в апреле

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос уже в апреле. В четверг компания завершила четырнадцатый испытательный полет своего ракетного ускорителя и капсулы New Shepard. Компания пока не бронирует билеты на пассажирские рейсы и не сообщает, сколько они будут стоить. Но еще в 2019 году генеральный директор Blue Origin Боб Смит называл сумму 100 тысяч долларов США.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Названа предполагаемая дата отправки космических туристов на МКС

Телеканал CNBC сообщил, что второй испытательный полет состоится в ближайшее время, после чего капсула отправится в космос с людьми. New Shepard будет доставлять космических туристов на высоту более 100 километров. Капсула проводит несколько минут в невесомости, прежде чем вернуться на Землю. В ней есть большие иллюминаторы, через которые пассажирам открывается вид в космос. И ракеты, и капсулы многоразовые: они возвращаются на Землю. Капсулы приземляются с помощью парашютов.

Blue Origin была основана в 2000 году Безосом, и сейчас в ней работают более 3500 сотрудников. Blue Origin успешно запускала New Shepard 14 раз.

Всего компания построила четыре капсулы New Shepard, четвертая была запущена 14 января впервые. Безос лично финансирует разработку Blue Origin, продав часть своих акций Amazon. В прошлом году он обналичил более 10 миллиардов долларов.

Общество Космос Космический туризм

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Пушков не исключил объявления импичмента Байдену
Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 весной
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы