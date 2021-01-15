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15.01.2021 08:23
Рубрика: В мире

Бразильские власти потеряли контроль над ситуацией с коронавирусом

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Система здравоохранения столицы бразильской Амазонии больше не в состоянии справиться со стремительным распространением COVID-19. Больницы Манауса переполнены, пациентов переправляют в лечебные учреждения соседних регионов. Нехватку кислорода в больницах штата не удается восполнить даже с помощью экстренных поставок этого газа из соседних регионов.

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Спрос на кислород со стороны больниц штата в настоящее время в три раза превышает возможности местных производителей, чьи мощности уже не первый день работают на пределе. Экстренных поставок более чем 70 тысяч кубометров газа хватило приблизительно на одни сутки. Некоторые из поставщиков даже начали прорабатывать возможность закупки кислорода в соседней Венесуэле.

В больницах Манауса около 500 человек ждут своей очереди, чтобы получить профессиональную врачебную помощь. Министерство здравоохранения Бразилии зарезервировало для больных COVID-19 из Амазонии 750 мест в больницах других регионов страны, куда их будут доставлять самолетами.

По оценкам консорциума бразильских СМИ, который ведет свою статистику по ситуации с коронавирусом в стране, отталкиваясь от данных секретариатов здравоохранения штатов, среднесуточные показатели смертности от коронавируса в штате Амазонас за последнюю неделю выросли на 183 процента, а количество новых случаев за тот же период увеличилось в полтора раза.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 14 января, за минувшие сутки по всей стране выявлено 67,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 1131 человек погиб. Всего здесь зафиксировано 8,3 миллиона случаев заражения COVID-19, его жертвами стали 207 тысяч человек.

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