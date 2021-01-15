Указ главы Республики Бурятия от 15 января 2021 года № 3 "Об отставке Правительства Республики Бурятия"

На основании пункта "в)" статьи 74 Конституции Республики Бурятия, пункта 4 статьи 9 Закона Республики Бурятия от 14.03.1994 № 422-XII "О Главе Республики Бурятия", статьи 5 Закона Республики Бурятия от 21.06.1995 № 140-1 "О Правительстве Республики Бурятия" постановляю:

1. Объявить об отставке Правительства Республики Бурятия.

2. Поручить Правительству Республики Бурятия выполнение своих обязанностей до сформирования нового состава Правительства Республики Бурятия.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







