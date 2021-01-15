Алексей Цыденов отправил в отставку правительство Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики.

Отмечается, что все руководители продолжат работу вплоть до утверждения новой структуры правительства, которая претерпит изменения.

"Одна из основных задач - это создание условий для работы, жизни людей, новые рабочие места. В первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям для самореализации", - цитирует слова Цыденова пресс-служба правительства региона.

Также, по словам главы Бурятии, остро стоят вопросы экологии - сохранение Байкала и лесов, обращение с отходами, ликвидация свалок.

"Особого внимания требует сфера образования и здравоохранения. Сейчас работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - сказал Цыденов.