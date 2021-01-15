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15.01.2021 08:48
Рубрика: Власть

Алексей Цыденов отправил в отставку правительство Бурятии

Текст: Артем Красиков

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики.

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Отмечается, что все руководители продолжат работу вплоть до утверждения новой структуры правительства, которая претерпит изменения.

"Одна из основных задач - это создание условий для работы, жизни людей, новые рабочие места. В первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям для самореализации", - цитирует слова Цыденова пресс-служба правительства региона.

Также, по словам главы Бурятии, остро стоят вопросы экологии - сохранение Байкала и лесов, обращение с отходами, ликвидация свалок.

"Особого внимания требует сфера образования и здравоохранения. Сейчас работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - сказал Цыденов.

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