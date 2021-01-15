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15.01.2021 09:20
Рубрика: В мире

Business Insider: доверие к правительству и СМИ в США достигло рекордно низкого уровня

Прочитано в ИноТВ
Более половины американцев считают, что США находятся в разгаре холодной гражданской войны, сообщает Business Insider со ссылкой на результаты опроса, проведенного после выборов компанией Edelman - крупнейшей в мире фирмой в сфере связей с общественностью. Опубликованный компанией во вторник барометр доверия 2021 года показал, что доверие к правительству и СМИ находится в США на рекордно низком уровне. Среди 33 тыс. опрошенных более половины считают, что руководство страны и журналисты намеренно вводят общественность в заблуждение.
Фото: REUTERS/Bing Guan Фото: REUTERS/Bing Guan
Фото: REUTERS/Bing Guan

Как отмечает издание, усомниться в доверии к властям людей заставила пандемия, а также растущая политическая напряженность между сторонниками Трампа и Байдена. Согласно опросу, из-за переизбытка противоречивой информации в интернете люди с трудом могут отличить правду от вымысла, особенно в таких вопросах, как политика или вакцинация против COVID-19.

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Генеральный директор Edelman Ричард Эдельман считает, что страна вступила в эпоху "информационного банкротства". "Результатом стало отсутствие качественной информации и растущий раскол", - говорится в пресс-релизе компании. По словам экспертов, "агрессивный штурм" Капитолия на прошлой неделе и тот факт, что только треть жителей США готовы получить вакцину против Covid-19 являются наглядными свидетельствами "опасности дезинформации".

Как отмечается в статье, недоверие к правительству и средствам массовой информации стало более очевидным в 2020 году, чем когда-либо прежде. Опрос Edelman показал, что 75% американцев должным образом не проверяют информацию в интернете, из-за чего всемирная сеть превращается в подобие "эхо-камеры", которая только укрепляет мнение человека, не сталкивая его с другими представлениями или информацией.

Опрос также показал, что одновременно с ростом недоверия к правительству и средствам массовой информации многие обратились за решением своих проблем к корпоративной Америке. 61% респондентов доверяют бизнес-организациям больше, чем властям.

Как напоминает Business Insider, во время пандемии многие частные компании привлекли к себе внимание благодаря помощи в разработке вакцин в рекордные сроки и поиску новых способов сохранить свой бизнес или нанять своих сотрудников. Американцы ожидают, что руководители компаний будут нести ответственность за деятельность своих предприятий перед общественностью. Две трети опрошенных заявили, что ожидают, что руководители компаний вмешаются, когда правительство не сможет решить проблемы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как утверждает издание, после беспорядков в Капитолии американцы призывали такие компании, как Twitter, Amazon и Facebook, принять меры. Ожидалось, что компании будут отслеживать и проверять источники информации на своих сайтах. Многие пользователи социальных сетей призывали интернет-гигантов запретить такие платформы, как Parler и даже удалить учётные записи президента.

В конечном счёте, исследование показало, что единственный способ вернуть доверие общественности - это обеспечить надлежащие качество информации, замечает издание, добавляя, что справиться с этой задачей интернет-компании и платформы пытаются уже много лет.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

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