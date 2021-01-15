ЦБ рекомендовал ограничить продажу полисов инвестиционного страхования

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в письме страховщикам рекомендовала не предлагать (в том числе через банки) гражданам без специальных знаний и опыта те полисы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты привязаны к активам, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Основную часть этих продуктов продают банки. ЦБ РФ выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью, говорится в сообщении регулятора. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов.

"Регулятор считает, что начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке, - отмечает Банк России. - Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств - в частности, при досрочном прекращении договора. А в некоторых случаях и полной потери своих денег - например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ". ЦБ также напоминает, что средства, вложенные в ИСЖ и НСЖ, не гарантированы системой страхования вкладов.

"Ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы потребителей финансовых услуг, которые не всегда разбираются в отличиях сберегательных продуктов от инвестиционных инструментов и рискуют не только не получить ожидаемую доходность, но и потерять вложенные средства", - уверены в Банке России.

Под названные ЦБ критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. Подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеют установленные в абсолютных значениях страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончании их действия как минимум 100% внесенных средств.

"Но мы согласны, что ряд покупателей могут действительно нуждаться в дополнительной защите их интересов", - говорит Дубровин. Он подчеркнул, что ВСС ведет активный диалог с Банком России и организациями по защите прав потребителей о том, как организовать дополнительную защиту потребителей указанных регулятором видов ИСЖ и НСЖ. "Страховщики полагают, что такой диалог уже позволил во многом решить проблему мисселинга, а его продолжение должно привести к решению, которое позволит свести к нулю проблему покупки неквалифицированным инвестором продукта, сути которого он не понимает", - сказал Виктор Дубровин.

В Сбербанке (у него крупнейшая доля на рынке страхования жизни) сообщили, что "Сбербанк страхование жизни" "изучает информационное письмо Банка России и прорабатывает вопрос применения рекомендаций регулятора".

В банке "Открытие" считают, что ИСЖ и НСЖ относятся к одним из самых безопасных альтернативных видов инвестиций и сбережений, так как обязательным их условием является 100-процентный возврат капитала, внесенного клиентом. "При этом клиенту гарантирована страховая защита, что особенно важно для накопительного страхования жизни, - говорит начальник управления развития страховых продуктов "Открытия" Мария Саенко. - Этот продукт является своеобразной "подушкой безопасности" для случаев, когда финансирование долгосрочной цели не обеспечено полностью стартовым капиталом и накопление средств происходит постепенно. Кроме того, у клиента есть возможность получить социальный налоговый вычет".

Ранее ЦБ сначала рекомендовал ограничить, а затем решил временно ввести прямой запрет на продажу неподготовленным гражданам сложных (инвестиционных) облигаций.