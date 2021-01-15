Чернышенко поручил разобраться с массовым снятием биатлонистов с чемпионата

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по недавним инцидентам с массовым снятием биатлонистов на юниорских соревнованиях в РФ.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители Минспорта, Генеральной прокуратуры, МВД России, ФМБА, Российского антидопингового агентства "РУСАДА", Союза биатлонистов России, а также представители органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых эти факты были зафиксированы - Удмуртии и Пермского края, был рассмотрен вопрос с недавним массовым снятием биатлонистов с первенства России и всероссийских соревнованиях среди юниоров по биатлону в Ижевске и Чайковском, сообщает аппарат Заместителя председателя правительства РФ.

В декабре прошлого года 48 спортсменов отказались продолжать участие в соревнованиях после приезда допинг-офицеров. В ходе обсуждения были заслушаны объяснения спортивных организаций и региональных властей.

Дмитрий Чернышенко дал поручение провести тщательную проверку с участием Генеральной прокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России данных фактов по каждому из спортсменов. "РУСАДА", в свою очередь, проведет дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

"Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне, Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе "временного члена" Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность. Мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России", - отметил вице-премьер.

Он напомнил о нетерпимости России к допингу, и об административной и уголовной ответственности за использование запрещенных препаратов. Изменения в законодательстве, усиливающие ответственность за нарушение антидопинговых правил, в частности склонение спортсменов к употреблению допинга в спорте, были подписаны президентом РФ в 2016 году.

Дмитрий Чернышенко также поручил Минспорту совместно с Минздравом и ФМБА направить во все регионы рекомендации по восстановлению спортсменов после перенесенного коронавируса, а также организации их вакцинации и тестирования на COVID-19.