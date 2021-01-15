Число жертв коронавируса превысило 2 млн человек

Коронавирусная инфекция унесла жизни свыше 2 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные, собранные Институтом Джонса Хопкинса из открытых источников.

Как отмечается на сайте института, на сегодняшний день от вызванных коронавирусом осложнений скончались 2 002 468 человек. Это чуть более 2 процентов от общего количества заразившихся - 93 518 182 человек. Выздоровели 51 538 239 заболевших.

Первое место в этом печальном рейтинге занимают США с почти 23,4 миллиона инфицированных и 390 тысячами умерших. Далее следуют Индия (10,5 миллиона заболевших и почти 152 тысячи умерших) и Бразилия (8,3 миллиона заразившихся и 207 тысяч скончавшихся).