Эксперты назвали Android-приложения, которые нужно удалить

Пользователям Android-смартфонов рекомендуется проверить свои устройства на наличие вредоносных приложений, которые содержат опасный вирус Rogue. Он предназначен для удаленного доступа к девайсам.

Как пишет Forbes со ссылкой на данные компании Check Point, вирус способен перехватывать такие данные, как информация о местоположении, список контактов, фотографии и сообщения.

Разработчики Rogue сделали так, что вирус прячется в системе, скрывая значок из общего списка приложений. При этом вредоносная программа обманным путем вынуждает пользователей предоставлять ей все более обширный доступ к функциям смартфона. Если пользователь ответит отказом на уведомления, вирус выведет сообщение: "Вы действительно хотите стереть все данные?"

Также новый вирус может попытаться получить доступ к камере и микрофону мобильного устройства, сделать снимок экрана, совершить звонок, записать разговор, отправить сообщение, установить новые вредоносные приложения и даже похитить переписку в WhatsApp.

В Check Point также опубликовали список приложений, которые пользователи могли случайно загрузить на свои смартфоны под видом полезных утилит и развлекательных программ.

- AppleProtect [se.spitfire.appleprotect.it]

- Axgle [com.absolutelycold.axgle]

- Buzz [org.thoughtcrime.securesms]

- Google Play Service [com.demo.testinh]

- Idea Security [com.demo.testing]

- SecurIt [se.joscarsson.privify.spitfire]

- SecurIt [sc.phoenix.securit]

- Service [com.demo.testing]

- Settings [com.demo.testing]

- Settings [com.hawkshawspy]

- Settings [com.services.deamon]

- wallpaper girls [com.demo.testing]

- Wifi Pasword Cracker [com.services.deamon]