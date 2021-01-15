Новости

В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов 15:27
Умер актер Александр Воробьев 15:24
Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала 15:22
В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина 15:15
Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки 15:05
Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии 15:01
Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном 15:00
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе 15:00
В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 15:27
Рубрика: Экономика

Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов

Текст: Сергей Тихонов

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля вырастет на 5,1 долларов и составит 43,8 долларов за тонну, сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти

В январе экспортная пошлина на нефть равнялась 38,7 долларов за тонну. Размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти определяется из расчета средней цены нефти марки Urals, которая за период мониторинга с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года составила 51,70 доллара за баррель, или 377,4 доллара за тонну.

В рамках завершения налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление пошлины к 2024 году, в формулу ее расчета с 2019 года введен понижающий коэффициент. Для 2021 года он равняется - 0,5.

Минфин также сообщает, что с 1 февраля 2021 года пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 11,6 до 13,1 долларов за тонну, а на темные - с 38,7 до 43,8 долларов за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с 11,6 до 13,1 долларов за тонну, а прямогонного (нафта) - с 21,2 до 24 долларов за тонну. Пошлина на кокс повысится с 2,5 до 2,8 долларов за тонну.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Экспортные пошлины на нефть

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей