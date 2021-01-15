Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля вырастет на 5,1 долларов и составит 43,8 долларов за тонну, сообщает пресс-служба Минфина.

В январе экспортная пошлина на нефть равнялась 38,7 долларов за тонну. Размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти определяется из расчета средней цены нефти марки Urals, которая за период мониторинга с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года составила 51,70 доллара за баррель, или 377,4 доллара за тонну.

В рамках завершения налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление пошлины к 2024 году, в формулу ее расчета с 2019 года введен понижающий коэффициент. Для 2021 года он равняется - 0,5.

Минфин также сообщает, что с 1 февраля 2021 года пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 11,6 до 13,1 долларов за тонну, а на темные - с 38,7 до 43,8 долларов за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с 11,6 до 13,1 долларов за тонну, а прямогонного (нафта) - с 21,2 до 24 долларов за тонну. Пошлина на кокс повысится с 2,5 до 2,8 долларов за тонну.