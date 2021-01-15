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15.01.2021 12:28
Рубрика: Культура

Фильм "Небеса подождут" расскажет, почему диагноз не приговор

Текст: Сусанна Альперина
Немецкий фильм "Небеса подождут" появился в российском прокате 14 января. Картина выходит как раз в то время, когда каждый день узнаешь, что кого-то с нами больше рядом нет. И - увы - как правило, это не один человек. Как тут не потерять вкус к жизни, не разучиться улыбаться? Как не жалеть себя, переживающего потери, и не жаловаться на жизнь и себе и другим. Фильм основан на реальных событиях, связанных, впрочем, не с коронавирусом, а с другой болезнью - неизлечимой.

Главная героиня - Штефи - еще школьница, но вдруг она внезапно узнает, что жить осталось всего ничего. Всемирно знаменитый актер Тиль Швайгер, который от ролей секс-символов перешел на роли отцов, играет папу героини. И надо же - на главную роль подобрали актрису (Синье Ирслингер), которая похожа на него до такой степени, что верится с трудом, что это - не настоящая дочка Швайгера. Забавный эпизод из фильма - Тиль Швайгер играет пастора, а девчонка, узнав о своем диагнозе, берет и делает татуировку "Бог, ты иногда такой засранец!". В реальной жизни неизлечимо больная девушка - прототип главной героини сделала такую же, а вслед за ней еще и другие люди.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина основана на реальных событиях, достаточно грустных, по сути, но бояться смотреть ее не нужно, ведь вслед за персонажами зритель обретает почву под ногами и заодно получает ответ, как жить, если угроза смерти совсем уж близко.

Создателям фильма следует сказать спасибо за хорошее чувство юмора - смеются не только герои, но и зрители вместе с ними. А еще - за то, что в нем не очень много затасканных рассуждений о Боге, душе, спасении и прочем. Но те, что есть, небанальны. Как вам, например, фраза: "В ад попадают те, кто жалеет о том, что чего-то не сделал на земле, а в рай - те, кто ни о чем не жалеет".

Фильм "Небеса подождут" (кстати, в этом году выходит российский фильм с таким же названием - важно не перепутать) похож на "Иронию судьбы..." После того, что выше пересказано, придется доказать этот тезис. В жизни до диагноза у героини был один бойфренд, но она внезапно встретила другого. И ей придется разобраться, кто из них дороже ей и почему. И пока один парень ждет ее и думает, что в силе все договоренности, второй помогает Штефи ощутить все радости жизни.

Если писать рецензию одной строкой - "Небеса подождут" фильм о том, как жизнь после диагноза может быть полноценнее, важнее и - да - веселее, чем жизнь до него. Возможно, это происходит от того, что все сразу понятно и основные ценности моментально вырываются на первый план. Человек становится самим собой, потому что на остальное у него уже нет времени. И вот этот момент осознания и превращения в ту личность, для которой существует самое важное, сам по себе как инъекция повышенного оптимизма. Фильм, как писалось выше, немецкий. И удивительно, что немцы, которые обычно так привержены к порядку (на химиотерапию, значит, на химиотерапию и так далее) вдруг оказываются в нем совершенно другими людьми, которые живут лишь эмоциями и чувствами. Причем общеукрепляющими.
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В картине есть и французская составляющая: героиня отправляется в Париж, но это лишь точка назначения. По большому счету, фильм - о переходе из одного состояния в другое, вот почему режиссер Андре Эркау выбрал форму роуд-муви. В этом присутствует сразу несколько смыслов. Переместиться из одной точки - в другую, от одного человека - к другому, от родителей и детства - в самостоятельную взрослую жизнь... И понять, что самое интересное случается, когда сворачиваешь с пути.

В фильме поднимаются темы игры со смертью и игры в жизнь. Главный герой - новый знакомый Штефи - может умереть в любой момент (он - циркач, рискует жизнью), но не умирает. А героиня не должна умереть, но оказывается неизлечимо больной. И что еще обращает на себя внимание - в картине нет той интонации, которая есть, скажем, в классических произведениях Ремарка, когда героиня должна умереть от болезни. В ленте "Небеса подождут" совершенное другой тон. Поразительно, но фильм на такую тему может заплакать только один раз - именно в той сцене, когда расплачется отец - Тиль Швайгер, захочется это сделать вместе с ним. В остальном у зрителя, как и у героев, ни вздохов, ни сожалений. Одно наслаждение жизнью - по обе стороны экрана. Как летом увидеть снег, как можно покататься на коровах, удачно уйти от погони, довериться морскому ветру... Влюбиться и найти своего человека, наконец. А что Париж? Париж подождет, хотя и ему суждено сыграть свою небольшую, но тоже главную роль.

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