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15.01.2021 13:31
Рубрика: Спорт

Французский мотогонщик умер от полученных на "Дакаре" травм

Текст: Артур Нанян

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от повреждений, полученных на этапе знаменитого ралли-марафона "Дакар", сообщается на странице команды спортсмена Heros des Belles-Motos в социальных сетях.

Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа. Он получил серьезную травму головы после падения. Пьера экстренно доставили в госпиталь, где он был введен в искусственную кому.

Шерпен - 31-й участник "Дакара", погибший от травм во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в прошлом году, когда на территории Саудовской Аравии погиб Эдвин Стравер из Нидерландов. "Дакар"-2020 - первый ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое спортсменов. До Стравера умер португалец Паулу Гонсалвеш.

Возвращаясь к Шерпену, добавим, что он в четвертый раз участвовал в "Дакаре". Лучший результат он показал в 2012 году, когда ему удалось финишировать 84-м.

Тем временем

Аргентинец Кевин Бенавидес стал победителем "Дакара" в зачете мотоциклов. Общая протяженность последнего спецучастка, завершившегося в пятницу в Джедде, составила 200 километров. Общее время Бенавидеса - 47 часов 18 минут 14 секунд. Второе место занял американец Рики Брабек (+4.56), третье - Сэм Сандерленд (+15.57) из Великобритании.

Спорт Виды спорта Автомото Общество Утраты Ралли "Дакар"

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