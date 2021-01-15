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15.01.2021 18:16
Рубрика: Общество

Гаркалин: Грачевский был одним из "последних могикан"

Борис Грачевский был выдающимся режиссером, одним из "последних могикан", оставивших след в отечественном кинематографе, заявил актер Валерий Гаркалин. Артист отметил, что ему сложно комментировать трагедию, ведь с режиссером его связывали годы настоящей дружбы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского

"Боря обладал удивительными человеческими качествами, очень нежным отношением к ближнему, фантастическим остроумием, - отметил он в интервью "Газета.Ru". - Он был одним из "последних могикан", которые оставили след в отечественном кино".

Вспоминая многочисленные сюжеты из "Ералаша", связанные с персонажами актера, Гаркалин за, что все эти забавные маленькие истории они обычно придумывали вместе.

"Не могу не грустить и не печалиться, зная, что это непоправимо", - добавил артист.

Общество Утраты Борис Грачевский

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