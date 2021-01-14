Умер Борис Грачевский

Заразившийся коронавирусом и помещенный в палату интенсивной терапии создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался сегодня на 72-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссёра Екатерину Белоцерковскую.

Напомним. Сегодня состояние Грачевского, ранее успокаивавшего поклонников словами, что дело идет на поправку, ухудшилось, и он во второй раз был введен в искусственную, медикаментозную кому - об этом рассказ друг режиссера, актер Долинский.

Перед этим сообщалось, что у Грачевского, заболевшего перед Новым годом и некоторое время лечившимся дома, было поражено 75% легких.

Борис Юрьевич Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Московской области. На сцене дебютировал в шесть лет.

Работал токарем, грузчиком на студии имени Горького, администратором картин Роу и Шукшина.

В 1974-м основал вместе с драматургом Хмеликом "Ералаш".