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Госпитализированный с COVID худрук "Ералаша" Грачевский вышел на связь

Наше кино
    04.01.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, заразившийся коронавирусом и через некоторое время госпитализированный в реанимацию заверил, что состояния его здоровья улучшается.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Начинаю здороветь", - лаконично изложил 71-летний артист в комментарии ТАСС.

Напомним, что до того, как попасть в больницу, Грачевский пытался сражаться с COVID-19 амбулаторно.

Борис Юрьевич Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Московской области. На сцене дебютировал уже в шесть лет.

Работал токарем, грузчиком на студии имени Горького, администратором картин Роу и Шукшина.

В 1974-м основал вместе с драматургом Хмеликом "Ералаш".

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