Госпитализированный с COVID худрук "Ералаша" Грачевский вышел на связь

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, заразившийся коронавирусом и через некоторое время госпитализированный в реанимацию заверил, что состояния его здоровья улучшается.

"Начинаю здороветь", - лаконично изложил 71-летний артист в комментарии ТАСС.

Напомним, что до того, как попасть в больницу, Грачевский пытался сражаться с COVID-19 амбулаторно.

Борис Юрьевич Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Московской области. На сцене дебютировал уже в шесть лет.

Работал токарем, грузчиком на студии имени Горького, администратором картин Роу и Шукшина.

В 1974-м основал вместе с драматургом Хмеликом "Ералаш".