Создатель "Ералаша" Борис Грачевский попал в реанимацию с COVID-19

Один из создателей и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, переведен в реанимацию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу медучреждения, куда был госпитализирован 71-летний режиссер.

"Он находится в реанимации, вся информация через родственников", - цитирует агентство своего собеседника.

О том, что Грачевский заразился коронавирусом, стало известно 21 декабря.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Работал токарем, грузчиком на киностудии им Горького, администратором фильмов Роу и Шукшина. В 1974-м году вместе с драматургом Хмеликом основал "Ералаш".