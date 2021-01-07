У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких

Состояние заболевшего коронавирусом и помещенного в палату интенсивной терапии 71-летнего основателя и худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского - очень тяжелое. Об этом KP.RU рассказали друзья артиста.

"Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и поражение его легких составляет 75%", - уточнил источник.

При этом, по словам родственников режиссера, врачи оценивают состояние Грачевского как "стабильно тяжелое" - вирусная пневмония осложнилась присоединением бактериальной инфекции.

Ранее основатель "Ералаша" вышел на связь и заверил, что пошел на поправку.