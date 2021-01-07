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У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких

Наше кино
    07.01.2021, 18:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Состояние заболевшего коронавирусом и помещенного в палату интенсивной терапии 71-летнего основателя и худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского - очень тяжелое. Об этом KP.RU рассказали друзья артиста.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Борис лежит в реанимации. На данный момент он не подключен к ИВЛ и поражение его легких составляет 75%", - уточнил источник.

При этом, по словам родственников режиссера, врачи оценивают состояние Грачевского как "стабильно тяжелое" - вирусная пневмония осложнилась присоединением бактериальной инфекции.

Ранее основатель "Ералаша" вышел на связь и заверил, что пошел на поправку.

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