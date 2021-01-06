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Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии

Наше кино
    06.01.2021, 16:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Заразившийся коронавирусом основатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский находится в "стабильно тяжелом состоянии". И речи о выписке артиста пока нет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Грачевского, актера и телеведущего Владимира Долинского.

"Он все еще в реанимации. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению", - уточнил актер.

Ранее сам Грачевский заверял, что его состояние улучшается.

Борис Грачевский основал "Ералаш" в 1974 году вместе с драматургом Хмеликом.

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