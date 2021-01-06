Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии

Заразившийся коронавирусом основатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский находится в "стабильно тяжелом состоянии". И речи о выписке артиста пока нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Грачевского, актера и телеведущего Владимира Долинского.

"Он все еще в реанимации. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению", - уточнил актер.

Ранее сам Грачевский заверял, что его состояние улучшается.

Борис Грачевский основал "Ералаш" в 1974 году вместе с драматургом Хмеликом.