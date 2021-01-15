Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины от COVID-19

Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено, но важно, чтобы она давала иммунитет на длительное время. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, весь вопрос в том, как они будут защищать. "Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев", - заявил Гинцбург, отметив, что это дискуссионный вопрос.

Он уточнил, что пока нет каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от COVID-19 несколько лет, пишет РИА Новости.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины - "Спутник V", разработанную в НИЦ имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорону" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Регистрация третьей вакцины, разработанной в ФНЦ имени Чумакова РАН, ожидается в феврале.