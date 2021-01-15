Глава ВВС Беларуси рассказал о "сбитых" над страной беспилотниках

Пояснив, что накануне он поставил задачу перед соединениями "на приведение подразделений в повышенную степень готовности", и осуществление прикрытия объектов от атаки авиации условного противника, Голуб с удовлетворением констатировал, что эта задача была выполнена.

В настоящее время, уточнил он, "проводится проверка данных подразделений полетами контрольных целей. Работаем с трех стационарных и двух оперативных аэродромов. В воздухе находится более десяти целей, а каждое подразделение осуществляет противовоздушное прикрытие заданного объекта".

В условиях радиоэлектронного подавления, сообщил командующий, специалисты на практике отрабатывают приемы борьбы с маловысотными малоскоростными воздушными целями, такими как беспилотные летательные аппараты.

Самое главное, подчеркнул он, научить боевые расчеты действовать в той обстановке, которая для них создана. "В качестве воздушных целей на полигонах поднимаются шары, и по ним работает авиация. Если раньше расчеты их только обнаруживали и сопровождали, то сейчас задача - уничтожение", - рассказал Голуб.

Еще одной особенностью данных маневров он назвал работу с постоянной сменой боевых позиций. Здесь, по его словам, основной принцип: увидел, выстрелил, сменил позицию. "Мы проанализировали сильные и слабые стороны, которые были вскрыты в ходе боевых действий в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе, и претворяем этот опыт на практике", - резюмировал военачальник.