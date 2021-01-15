Искусственный интеллект научили по лицу определять политические пристрастия

Искусственный интеллект, который по лицу человека может назвать его политические убеждения, разработал американский ученый из Стэнфордского университета Майкл Косински. Об этом сообщается в авторитетном журнале Nature Scientific Reports.

Вначале он обучил нейросеть на огромной базе фотографий людей, чьи политические пристрастия известны. Затем ее выпустили в "люди". Требовалось разложить миллион фотографий реальных людей на либералов и консерваторов. Искусственный интеллект оказался прав в 72% случаев. Кажется, что результат не особо впечатляет. Но у человека он намного хуже: всего 55%. Почти с тем же успехом можно угадывать, подбрасывая монету.

Интересно, что Косински попытался понять, по какому принципу действовала нейросеть. Он проверил множество признаков: цвет волос на лице, прямой взгляд в камеру у человека или он прячет глаза, различные эмоции. Однако ни один из этих критериев не сработал. Значит, нейросеть нашла какие-то другие зацепки, которые пока человеку неизвестны.