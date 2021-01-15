Из-за фейерверков в новогодние праздники произошло 16 пожаров

Применение пиротехники привело в этом году к 16 пожарам. При этом от неправильного использования салютов пострадали 7 человек. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

По словам генерала, это гораздо меньше, чем ранее. Например, в прошлом году такого рода пожаров в течение новогодних праздников было более 40.

В целом же с начала года количество пожаров значительно выросло, так же как и количество погибших. Статистика удручающая. Прирост составил 13,6 процента. С причинами и выводами руководство МЧС сейчас разбираются.