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15.01.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

Из-за фейерверков в новогодние праздники произошло 16 пожаров

Текст: Тимофей Борисов

Применение пиротехники привело в этом году к 16 пожарам. При этом от неправильного использования салютов пострадали 7 человек. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

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По словам генерала, это гораздо меньше, чем ранее. Например, в прошлом году такого рода пожаров в течение новогодних праздников было более 40.

В целом же с начала года количество пожаров значительно выросло, так же как и количество погибших. Статистика удручающая. Прирост составил 13,6 процента. С причинами и выводами руководство МЧС сейчас разбираются.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

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