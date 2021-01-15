Изменился порядок лицензирования геодезических работ

Новости

В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов 15:27
Умер актер Александр Воробьев 15:24
Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала 15:22
В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина 15:15
Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки 15:05
Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии 15:01
Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном 15:00
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе 15:00
В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 15:31
Рубрика: Экономика

Изменился порядок лицензирования геодезических работ

Текст: Марина Трубилина
С января изменилась процедура лицензирования геодезических и картографических работ, сообщает Росреестр.

Росреестр больше не предоставляет на бумажном носителе лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности. Вместо этого факт предоставления документа фиксируется в электронном реестре лицензий, расположенном на сайте Росреестра. Организациям, получившим или переоформившим такую лицензию, будет направляться уведомление. При необходимости можно запросить выписку из реестра лицензий в форме электронного документа или на бумажном носителе.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
​Росреестр начнет проверять достоверность объявлений о недвижимости

Также изменились формы заявлений о представлении лицензии, о переоформлении лицензии, о прекращении лицензируемого вида деятельности и заявления о предоставлении выписки из реестра лицензий, а также ряда других документов.

Росреестр отслеживает деятельность организаций, выполняющих геодезические и картографические работы, наличие лицензии для них - обязательное условие. Такие организации создают и обновляют государственные топографические карты и планы, создают государственные нивелирные и геодезические сети и обеспечивают работы по определению и проверке государственных границ.

Экономика Недвижимость Земля Правительство Росреестр

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей