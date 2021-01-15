Изменился порядок лицензирования геодезических работ

С января изменилась процедура лицензирования геодезических и картографических работ, сообщает Росреестр.

Росреестр больше не предоставляет на бумажном носителе лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности. Вместо этого факт предоставления документа фиксируется в электронном реестре лицензий, расположенном на сайте Росреестра. Организациям, получившим или переоформившим такую лицензию, будет направляться уведомление. При необходимости можно запросить выписку из реестра лицензий в форме электронного документа или на бумажном носителе.

Также изменились формы заявлений о представлении лицензии, о переоформлении лицензии, о прекращении лицензируемого вида деятельности и заявления о предоставлении выписки из реестра лицензий, а также ряда других документов.

Росреестр отслеживает деятельность организаций, выполняющих геодезические и картографические работы, наличие лицензии для них - обязательное условие. Такие организации создают и обновляют государственные топографические карты и планы, создают государственные нивелирные и геодезические сети и обеспечивают работы по определению и проверке государственных границ.