Как работает на орбите первый белорусский спутник связи

Еще до захода солнца в белорусском центре управления спутника связи "Белинтерсат-1", который помогает распространять контент более 200 телеканалов и радиостанций Центральной и Западной Европы и даже африканского континента, зафиксируют в пятницу пятилетний юбилей трудовой вахты этого космического объекта.

Именно вечером 15 января, информирует БЕЛТА, пять лет назад на геостационарную околоземную орбиту был выведен первый орбитальный объект, который стал "ключевым элементом национальной системы спутниковой связи и вещания". Кроме того, напоминает агентство, "Белинтерсат-1" вносит свой вклад и в укрепление обороноспособности и безопасности Беларуси. А его плановый срок эксплуатации связи рассчитан еще на десять лет.

Как пояснили на заводе точной электромеханики, который является оператором системы спутниковой связи РБ, специалисты продолжают совершенствование обратной связи со своим околоземным партнером.

В конце истекшего года, в частности, в наземном комплексе управления, расположенном в Минской области, введено в эксплуатацию оборудование DRECrypt, с помощью которого оператор системы "приступает к предоставлению национальным и зарубежным распространителям телевизионного контента услуг по формированию пакетов программ с возможностью их кодирования и предоставления платного доступа к ним".

Предприятие, уточнило агентство, активно сотрудничает с китайским спутниковым оператором "Чайна Сатком", гонконгской фирмой "Белинтер Медиа", которая "открыла" услуги белорусского спутника для ряда зарубежных компаний. Был подписан в 2020 году и контракт на использование емкости спутника с компанией "Норт Телеком" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, как уже информировал "СОЮЗ", проектируется к полету на орбиту и российско-белорусский спутник. Этот совместный объект ученых Союзного государства начнет трудовую вахту на околоземной орбите уже через пять лет. Именно совместная космическая программа, одобренная главами правительств ЕАЭС еще в июле прошлого года, предполагает и создание орбитальной группировки из пяти космических аппаратов.

Более того, запланирована разработка двух совместных спутников сверхвысокого разрешения (0,35 м) и трех аппаратов разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. А параллельно будет создаваться задел для второго совместного орбитального аппарата.