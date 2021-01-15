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15.01.2021 08:29
Рубрика: В мире

Кто и для чего организовывает потоки "беженцев" из Афганистана и Пакистана в Европу

Текст: Александр Борисов
Балканам и, в частности, Боснии и Герцеговине угрожает большая опасность превратиться в конечный пункт для армии мигрантов преимущественно из Пакистана, Афганистана, Марокко и Алжира, где официально уже нет войны. При этом основную массу так называемых "беженцев" составляют молодые люди, хорошо экипированные и финансово обеспеченные, имеющие современные средства мобильной связи, среди которых, по оценкам местных спецслужб, значительная часть террористов и сторонников радикальных исламистских группировок. Все это и дает почву для аргументированных предположений аналитиков о том, что миграционный кризис - это хорошо спланированная операция.
Фото: AFP/ELVIS BARUKCIC Фото: AFP/ELVIS BARUKCIC
Фото: AFP/ELVIS BARUKCIC

Так, депутат парламента мусульмано-хорватской федерации Санела Прашович-Гаджо накануне выступила перед Комиссией по вопросам безопасности, призвав коллег и руководство спецслужб активнее противодействовать угрозам со стороны нелегальной миграции. В частности, она указала на то, что бедным "беженцам", находившимся в 2020 году в БиГ, из Пакистана, Афганистана, Марокко и Ирака посредством Вестерн Юниона было переведено около трех миллионов евро, что свидетельствует об их сильной финансовой подпитке извне.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Аналогичной точки зрения придерживается и депутат парламентской ассамблеи БиГ Снежана Новакович - Бурсач. Политик утверждает, что стремление отдельных местных политических лидеров отнести эту проблемы исключительно к гуманитарной сфере является частью замысла, направленного на отвлечение внимания общественности от складывающейся ситуации, которая ведет к дестабилизации обстановки как в Боснии и Герцеговине, так и в регионе в целом, что, возможно, и отвечает интересам отдельных игроков.

Балканский халифат

"Российская газета" вместе с экспертами в области безопасности и местными политическими лидерами неоднократно обращала внимание на тот факт, что находящиеся среди мигрантов террористы могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Рассматривалась и возможность того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Террористическая угроза существует, и мы со всей серьезностью относимся к ней, - предупреждал в интервью "РГ" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. - За прошедшие несколько лет в Боснии и Герцеговине уже произошло несколько террористических актов. Кроме того, в Боснии и Герцеговине сейчас разворачивается и миграционный кризис. Беженцы попадают на нашу территорию без каких-либо документов, что не позволяет идентифицировать их. В их рядах находятся террористы и потенциальные террористы. А ведь в Боснии действуют отдельные организации, пропагандирующие религиозный экстремизм. Мы, в Республике Сербской, обеспокоены происходящим и предпринимаем все необходимые меры для противодействия угрозе. Предупреждаем об этом все органы власти в БиГ и регионе, но, к сожалению, не везде встречаем понимание и поддержку".

Фото: Александр Борисов
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Доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева говорила о том, что Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы, а одним из вероятных сценариев развития ситуации может стать формирование здесь "Балканского халифата" (БХ). "Очаги, ядра БХ, как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - прогнозировала она. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития".

Кому выгодно?

Балканский регион крайне уязвим для внешнего воздействия, учитывая интересы здесь третьих стран (США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры). Кроме того, в 2020 году усилилась американская экспансия на Балканы, в рамках которой США настойчиво продолжают требовать от местных политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, отказавшись от взаимодействия с Москвой и Пекином. В этой связи Елена Пономарева предупреждает, что в условиях общемирового сценария глобального военно-силового противоборства "Балканский халифат" может быть активизирован в интересах англосаксов. "Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции, - констатирует ученый. - Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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