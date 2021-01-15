Кто может стать новым председателем правящей партии Германии

Завтра, 16 января, для правящей партии христианских демократов Германии, ну а заодно и их баварских союзников из Христианско-социального союза, - знаковый день. Впервые 1001 делегат в виртуальном формате выберут себе нового председателя. Сама ситуация вокруг выборов накалена до предела. Что и понятно, ведь речь может идти не просто о новом боссе правящей партии ФРГ, а о будущем канцлере. Так на кого завтра сделает ставку ХДС?

Пока проще сказать, кто в претендентах. Тут по большому счету все просто. Реальных кандидатов - двое. Два выходца из земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и Фридрих Мерц. Кое-кто называет еще действующего министра здравоохранения Йенс Шпана. Плюс глава комитета Бундестага Норберт Реттген. Но ни Шпан, ни Реттген не составят конкуренцию первым двум. Хотя Шпан при определенных раскладах может даже претендовать на пост будущего канцлера. Но это пока история будущего и говорить об это преждевременно. В любом случае идеального выбора нет.

Лучшим выбором для самой Ангелы Меркель могла бы стать ее коллега Аннегретт Крамп- Карренбауер. Меркель прославилась тем, что вдохнула в ХДС женское дыхание, придав этой ранее исключительно мужской партии непередаваемый женский лоск. Но АКК, как коротко называют Карренбауер, не оправдала возложенного на нее высокого доверия. Это стало очевидным довольно быстро. Хватило, в принципе, одного выступления с призывом запретить российским военным кораблям куда-то там в какие-то воды заходить. Потом было и другое высказывание: разговаривать с Россией с позиции силы. Тут уж все сразу вспомнили, что последний раз Германия пыталась это делать в 1940-х.

Но окончательную точку в шансах АКК на пост канцлера поставили выборы в Тюрингии. Там победил кандидат от свободных демократов, а АКК в отсутствии Ангелы Меркель, - она находилась в тот момент в ЮАР, - просто с треском все провалила. И тут ее однопартийцам стало уже совершенно ясно, что следующим боссом партии, а заодно и канцлером Германии, будет мужчина. Но все же какой?

Имя Йенса Шпана у многих в Германии на слуху, ведь он главный борец с пандемией в ФРГ. В общем парень неплохой, только… есть небольшой нюанс. Шпан - открытый гомосексуалист, живущий в законном браке с мужчиной. А это как-то не вяжется с самим названием партии, к которой он принадлежит. Правда, ХДС уже давно престал быть христианской партией, переродившись в умеренных либералов. Но все же у Шпана меньше всего шансов из главной троицы.

Второй кандидат, Армин Лашет, - премьер-министр самой населенной федеральной немецкой земли, и одновременно кандидат партийного истеблишмента мог бы устроить многих. Тут можно было бы сказать даже - всех или почти всех… кроме США. Дело в том, что Лашет партийный функционер, тесно связанный с большим национальным индустриальным лобби. А этому лобби не нравилось терять миллионы и даже миллиарды евро из-за антироссийских санкций. Немцы - весьма практичная нация, которой свойственно искать выгоду, чувствовать эту выгоду, задавая вопрос: а что нам это даст? Исходя из этого, Лашет всегда выступал с прагматичных позиций во всем, в том числе и в отношении России. Но практичный патриот менее всего устраивает такого игрока на немецкой политической арене, как США.

Американский выбор - это Фридрих Мерц. Немолодой 65-летний политик, на пять лет старше Лашета, он никогда не скрывал своих проамериканских симпатий. И это важный козырь. Но достаточно ли у американцев влияния для проведения подковерной спецоперацию внутри ХДС, по приведению к власти Мерца? В этом, пожалуй, главная интрига предстоящих выборов нового партийного лидера ХДС. Скорее всего, не хватит.

В ХДС есть достаточно сил, которые не хотят быть европейским филиалом ни республиканской, ни демократической партии США. И не только в ХДС. На днях в пользу кандидатуры Армина Лашета выступил бывший шеф МВД Германии Томас де Мезьер. Он призвал делегатов съезда избрать именно Лашета. А авторитет де Мезьера в рядах ХДС высок.

Избрание Лашета позволит партии решить сразу несколько принципиальных вопросов. Первое - найти консенсус с баварским ХСС. Второе - избежать конфликта с Меркель, которая на дух не переносит Фридриха Мерца. Близость Мерца к руководству США, которую он считал своим козырем, теперь, когда Соединенные Штаты после недавних известных событии во многом дискредитированы, психологически действует против него.