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15.01.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет

Текст: Екатерина Акопова

Говорить об окончании периода глобализации, как это сделал в своем исследовании Deutsche Bank, предрекший завершение 30-летнего периода глобализации и наступлении "века беспорядка", преждевременно, считают участники Гайдаровского форума.

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"Делая такие обобщения, нужно смотреть не на 30-летние периоды, а на 200-летние, потому что в 1857 году случился первый мировой кризис", - пояснил декан экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Аузан. По его словам, "глобализация - это колебательный процесс", она то разворачивается, то затухает, и весь вопрос в том, насколько плавно происходит реформа существующих институтов.

С ним согласен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, подчеркнувший, что "вложение в институты дешевле, чем потеря доверия". По его мнению, США только начинают осознавать себя в новом мире, где нет его безусловного лидерства: "Был период, когда США были лидером и все границы открывались перед американскими конкурентными товарами, а сейчас картина меняется и лидером мало-помалу становится Китай". Но это - не быстрый процесс и он займет около 30 лет.

По мнению Кудрина, доллар будет оставаться мировой резервной валютой и того дольше - 30-50 лет: китайский юань не станет резервной валютой, потому что Китай не обеспечивает свободу движения капиталов. Китайская экономика все еще представляет собой своеобразный "черный ящик", несмотря на то, что ведущие китайские компании потихоньку завоевывают мировой рынок. "Только когда может будет прогнозировать тенденции в китайской экономике, ситуация изменится", - убежден Кудрин. Но руководство КНР не торопится, хотя Китай сегодня уже производит товаров в физическом объеме больше, чем США. В любом случае со сменой лидера, по мнению главы Счетной палаты, будет размываться роль институтов, которые обеспечивали правила игры. И хорошо бы этот процесс шел плавно. "Новый мир будет более плюралистическим, многообразным и гибким", - убежден Кудрин, - "Будут новые торговые соглашения, финансовые институты, мир не замкнется в кризисе и нужно умело встраиваться в эти тенденции".

Определены границы движения курсов доллара и евро
Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Счетная палата Гайдаровский форум

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