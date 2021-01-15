"Локомотив" договорился о переходе футболиста "Бордо" Пабло

Московский "Локомотив" достиг договоренности с "Бордо" о трансфере бразильского защитника Пабло. Об этом сообщает официальный сайт "красно-зеленых".

В случае успешного прохождения медосмотра Пабло поставит подпись под контрактом, который будет рассчитан на 3,5 года.

За "Бордо" Пабло выступал с 2015 года. Также он играл за бразильские "Сеару", "Гремио", "Аваи", "Понте-Прету" и "Коринтианс". В 2017 году футболист стал чемпионом Бразилии. Также в его активе два матча за национальную сборную.

Добавим, что Пабло - второй игрок "Бордо", перешедший в "Локомотив" по ходу нынешнего сезона. Ранее российский клуб подписал Франсуа Камано.