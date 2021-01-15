Лос-Анджелес стал крупнейшей горячей точкой COVID-19 в США

В округе Лос-Анджелес каждую минуту в среднем 10 человек получают положительный результат на коронавирус. Согласно данным департамента здравоохранения округа, каждые шесть минут кто-то умирает от COVID-19. Самый густонаселенный округ Калифорнии быстро приближается к миллиону подтвержденных случаев коронавируса с момента начала пандемии в прошлом году.

По данным окружных органов здравоохранения, в Лос-Анджелесе коронавирусом инфицированы более 958,4 тысячи человек. По состоянию на среду, почти 13 тысяч из них умерли. Как отмечает NBC News, всего в Калифорнии зарегистрировано около 2,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и более 31 тысячи смертей. По словам директора общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, доктора Барбары Феррер, с первого ноября в Лос-Анджелесе число заболевших увеличилось на тысячу процентов. В регионе также обнаружен более заразный вариант вируса. Медики и должностные лица сталкиваются с неудобным вопросом, как Лос-Анджелес стал центром пандемии?

По словам доктора Кирстен Биббинс-Доминго, эпидемиолога из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Лос-Анджелес - довольно большой, сложный округ, в котором зафиксированы перенаселенность и бедность. Кроме того, наблюдается сильная усталость жителей от ограничительных мер и несоблюдение ими основных правил профилактики. В этой связи во многих отношениях Лос-Анджелес оказался уязвимым перед коронавирусным кризисом. При этом чиновники неоднократно предупреждали жителей округа накануне Рождества, что следующие несколько недель могут стать худшими за все время пандемии из-за послепраздничного всплеска случаев COVID-19, который продолжается до сих пор.

В понедельник в округе были выпущены новые рекомендации для работников и медиков. Их призвали в их носить маски даже у себя дома, чтобы не заразить близких, особенно тех, кто находится в группах риска. "Один из самых душераздирающих разговоров, которыми делятся наши сотрудники, - это когда дети извиняются перед своими родителями, бабушками и дедушками за то, что принесли COVID в свои дома, за то, что они заболели", - заявила Хильда Солис, председатель Наблюдательного совета округа Лос-Анджелес.

По словам представителей органов здравоохранения округа, всплеск случаев инфицирования начался еще в ноябре, вскоре после того, как были разрешены частные собрания, массовые мероприятия на Хэллоуин и был открыл ряд предприятий.

В отличие от Нью-Йорка, который закрылся после резкого роста числа случаев инфицирования, Лос-Анджелес закрыл многие предприятия и ограничил мероприятия на свежем воздухе еще до того, как начался всплеск заболевания. Это расслабило некоторых жителей и заставило местных руководителей усомниться в эффективности ограничений. Местные чиновники сами пренебрегли теми правилами, которые они пытались навязать гражданам. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Сан-Франциско Лондон Брид, оба демократы, были сняты обедающими в винном загородном ресторане, а спикер палаты представителей, конгрессмен от Калифорнии Нэнси Пелоси была замечена в парикмахерской, хотя многие салоны по всему штату оставались закрытыми.

В округах Ориндж и Риверсайд департаменты шерифа указали, что меры по обеспечению соблюдения режима изоляции не будут приоритетными для них после введения новых ограничений, в то время как некоторые рестораны в Сан-Диего и Лос-Анджелесе неделями открыто игнорируют приказы о закрытии. Пренебрежение ограничительными мерами не только жителями, но и официальными лицами округа, по оценке экспертов, может привести к тому, что кривая коронавируса в Лос-Анджелесе не будет снижаться, как минимум, до весны.