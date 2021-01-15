Макаки на Бали "опровергли" убеждение Адама Смита об экономике

На Бали длиннохвостые макаки воруют у туристов ценные вещи и "торгуют" добычей - не отдают награбленное, пока им не предложат еду в качестве выкупа. Исследование показало, что макаки охотятся за гаджетами и кошельками туристов, чтобы затем выручить за них максимальную прибыль. О результатах наблюдения за "бизнесом" приматов ученые сообщают в Philosophical Transactions of the Royal Society.

Исследователи из Канады и Индонезии обнаружили, что макаки умеют определять, какие предметы больше всего ценят их жертвы, и используют эту информацию для "бартерного взаимодействия с людьми". Причем с максимальной для себя выгодой.

Обезьяны словно бы имеют представление о ценности вещей и стремятся украсть наиболее ценные - мобильные телефоны, кошельки и очки. "Эти обезьяны стали экспертами в похищении этих предметов у рассеянных туристов, которые не прислушались к рекомендациям хранить все ценные вещи в сумках на молнии, прочно завязанных на шее и на спине", - сказал Жан-Батист Лека из Канадского университета, ведущий автор исследования.

Потратив более 273 дней на съемку "бартерного взаимодействия макак с людьми", психологи обнаружили, что приматы требуют максимального вознаграждения, пока, правда, в виде еды, за более ценные предметы. Особенно часто длиннохвостые обезьяны крали очки - с диоптриями и солнцезащитные: они переходили из рук в руки более 1700 раз. Также в ходу были шлепанцы, сумки для фотоаппаратов, шляпы и кошельки.

Причем "торговля" между грабителем-приматом и туристом нередко длилась несколько минут. Самое долгое ожидание возврата отобранного составило 25 минут, включая 17 минут "переговоров". Быстрее всего шел обмен, если предметы были не особо ценными, и за них макаки брали меньшее вознаграждение.

Как сообщают ученые в журнале Philosophical Transactions, взрослые длиннохвостые макаки результативнее воруют, чем подростки: у старших 69% удачных попыток против менее 40% попыток у молодых.

Взрослым обезьянам также удается чаще заключать выгодный бартер. Для исследователей это явное свидетельство того, что такое поведение требует большой практики с раннего возраста. Обезьяны учатся такому поведению на протяжении всего периода юности, вплоть до четырехлетнего возраста.

Интересное наблюдение: макаки тренируют не только свою ловкость, но и "экономические знания". В то время как молодые особи охотятся наугад и часто крадут бесполезные для обмена вещи, такие как заколки для волос или брелоки, старые обезьяны выбирают в качестве добычи более ценные предметы, такие как очки или электронику.

Старые обезьяны также умело ведут себя в торгах. Если старики держат в руке фотоаппарат или сумочку, они, прежде чем согласиться на обмен, часто просят в качестве награды больше фруктов или более качественной еды. А для предметов средней ценности, таких как шляпа, их часто устраивает и меньший "выкуп".

За всеми этими наблюдениями стоит вопрос: насколько обезьяны в принципе способны мыслить и действовать по законам экономики?

Адам Смит, отец-основатель современной экономической теории, был убежден, что "невидимая рука рынка нигде не встречается в животном мире". Он говорил, что "никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой".

Однако Франс де Вааль, нидерландский приматолог и этолог, считает это суждение устаревшим: "У приматов присутствует бартер. Например, некоторые шимпанзе намеренно подкупают мясом своих будущих союзников, чтобы сделать их лояльными".

По словам авторов нового исследования, воровство и бартер свидетельствуют об интеллекте обезьян: "Такое поведение усвоено обществом, и следующие поколения этой популяции сохранят навыки этого поведения по меньшей мере 30 лет".