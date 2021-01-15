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Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram

Наше кино
    15.01.2021, 11:38
Текст:   Олег Усков

Российский комик, телеведущий и актер Максим Галкин опубликовал в своем Instagram небольшой некролог, почтив память одного из создателей киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего", - написал Галкин, выразив самые глубокие соболезнования вдове и всем близким артиста.

Отметим, что Галкин не был чужд киножурналу и дебютировал в нем в 2001-м - в роли учителя-практиканта, а в 2004-м сыграл Пушкина в эпизоде "Я памятник себе…"

Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти художественного руководителя "Ералаша" стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

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