Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram

Российский комик, телеведущий и актер Максим Галкин опубликовал в своем Instagram небольшой некролог, почтив память одного из создателей киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего", - написал Галкин, выразив самые глубокие соболезнования вдове и всем близким артиста.

Отметим, что Галкин не был чужд киножурналу и дебютировал в нем в 2001-м - в роли учителя-практиканта, а в 2004-м сыграл Пушкина в эпизоде "Я памятник себе…"

Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти художественного руководителя "Ералаша" стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.