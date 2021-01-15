МЭР: Россиян ожидает рост заработных плат

Новости

Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента 16:35
В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 16:36
Рубрика: Экономика

МЭР: Россиян ожидает рост заработных плат

Текст: Алексей Дуэль
Россиян ожидает рост заработных плат, однако он может быть неравномерным, в более выгодном положении окажутся сотрудники крупных компаний и занятые в инновационных отраслях экономики. Такой прогноз высказала замминистра экономического развития Полина Крючкова в своем выступлении на "Гайдаровском форуме".

"Рост зарплат будет идти темпами, близкими к увеличению показателей производительности труда, - сообщила Полина Крючкова. - Кроме того, на этот тренд могут оказать влияние структурные изменения экономики. Государству предстоит найти способы и инструменты взаимодействия с некорпоративным сектором - он расширяется, его роль возрастает, затрагивают отрасли, в которых традиционно ведущая роль принадлежала крупным корпорациям".

Фото: youtube
В России открылся первый модернизированный центр занятости

По мнению замминистра, вызванный COVID-19 кризис сильнее всего ударил по малому и среднему предприятиям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Именно поддержке людей, работающих в этом секторе, правительство уделило особое внимание. У властей не было готового рецепта, который позволил бы гарантировано дотянуться до всех и каждого, разработать оптимальные методики взаимодействия с такими игроками еще только предстоит, признала Полина Крючкова.

"Некорпоративный сектор пострадал от кризиса гораздо сильнее, чем корпоративный, при этом доходы сотрудников небольших фирм и так всегда были ниже, чем в крупных компаниях, - согласилась директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Торговля, общественное питание, турбизнес, транспорт - в этих отраслях люди столкнулись с сокращением рабочего времени и, как следствие, снижением заработных плат. Но нет никакой гарантии, что процесс восстановления экономики затронет их сферу и позволит вернуть свои доходы на прежний уровень".

Кроме того, с увеличением пенсионного возраста на рынке труда увеличится доля пожилых работников. По статистике, они часто работают за меньшую зарплату, чем их коллеги среднего возраста, отметила Малева. По ее мнению, это все будет сказываться на дифференциации зарплат и может привести к снижению показателей доходов населения.

"Дистанционная работа создает предпосылки, чтобы многие начальники сократили зарплаты своих работников: ведь тем не надо ездить в офис, покупать себе приличную одежду, тратиться на обеды в кафе, да и не всегда понятно, насколько усердно человек трудиться, находясь вне поля зрения босса, - добавил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - В среднем третья часть зарплаты - мотивационные надбавки, которые могут быть срезаны без каких бы то ни было юридических последствий".

Фото: iStock
Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве

При этом Владимир Гимпельсон обращает внимание на то, что в нынешнюю официальную статистику попадают только 44 млн из 72 млн занятых в российской экономике. Это связано с особенностями сбора данных Росстатом: ведомство опирается на отчеты крупных предприятий, самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники, а также малый и средний бизнес выпадают из поля зрения. По оценке Гимпельсона, в этой "таинственной зоне" зарплаты в среднем отстают от того, что платят в крупных корпорациях, на 20-25%. Разница обусловлена, в первую очередь, более низкой производительностью труда. Этот разрыв может сохраниться или даже увеличиться, если восстановление экономики обойдет стороной сферы развлечений, путешествий, досуга и других услуг, считает Гимпельсон.

"Пандемия COVID-19 действительно оставила шрамы, особенно на секторе услуг, малом и некорпоративном секторе, - заключила Полина Крючкова. - Сейчас многое будет зависеть от структурных изменений в экономике, предпочтениях потребителей, развитии дистанционной занятости, а они не слишком хорошо прогнозируются. И тем не менее, рост зарплат в стране продолжится".

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей