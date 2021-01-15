МЭР: Россиян ожидает рост заработных плат

Россиян ожидает рост заработных плат, однако он может быть неравномерным, в более выгодном положении окажутся сотрудники крупных компаний и занятые в инновационных отраслях экономики. Такой прогноз высказала замминистра экономического развития Полина Крючкова в своем выступлении на "Гайдаровском форуме".

"Рост зарплат будет идти темпами, близкими к увеличению показателей производительности труда, - сообщила Полина Крючкова. - Кроме того, на этот тренд могут оказать влияние структурные изменения экономики. Государству предстоит найти способы и инструменты взаимодействия с некорпоративным сектором - он расширяется, его роль возрастает, затрагивают отрасли, в которых традиционно ведущая роль принадлежала крупным корпорациям".

По мнению замминистра, вызванный COVID-19 кризис сильнее всего ударил по малому и среднему предприятиям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Именно поддержке людей, работающих в этом секторе, правительство уделило особое внимание. У властей не было готового рецепта, который позволил бы гарантировано дотянуться до всех и каждого, разработать оптимальные методики взаимодействия с такими игроками еще только предстоит, признала Полина Крючкова.

"Некорпоративный сектор пострадал от кризиса гораздо сильнее, чем корпоративный, при этом доходы сотрудников небольших фирм и так всегда были ниже, чем в крупных компаниях, - согласилась директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Торговля, общественное питание, турбизнес, транспорт - в этих отраслях люди столкнулись с сокращением рабочего времени и, как следствие, снижением заработных плат. Но нет никакой гарантии, что процесс восстановления экономики затронет их сферу и позволит вернуть свои доходы на прежний уровень".

Кроме того, с увеличением пенсионного возраста на рынке труда увеличится доля пожилых работников. По статистике, они часто работают за меньшую зарплату, чем их коллеги среднего возраста, отметила Малева. По ее мнению, это все будет сказываться на дифференциации зарплат и может привести к снижению показателей доходов населения.

"Дистанционная работа создает предпосылки, чтобы многие начальники сократили зарплаты своих работников: ведь тем не надо ездить в офис, покупать себе приличную одежду, тратиться на обеды в кафе, да и не всегда понятно, насколько усердно человек трудиться, находясь вне поля зрения босса, - добавил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - В среднем третья часть зарплаты - мотивационные надбавки, которые могут быть срезаны без каких бы то ни было юридических последствий".

При этом Владимир Гимпельсон обращает внимание на то, что в нынешнюю официальную статистику попадают только 44 млн из 72 млн занятых в российской экономике. Это связано с особенностями сбора данных Росстатом: ведомство опирается на отчеты крупных предприятий, самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники, а также малый и средний бизнес выпадают из поля зрения. По оценке Гимпельсона, в этой "таинственной зоне" зарплаты в среднем отстают от того, что платят в крупных корпорациях, на 20-25%. Разница обусловлена, в первую очередь, более низкой производительностью труда. Этот разрыв может сохраниться или даже увеличиться, если восстановление экономики обойдет стороной сферы развлечений, путешествий, досуга и других услуг, считает Гимпельсон.

"Пандемия COVID-19 действительно оставила шрамы, особенно на секторе услуг, малом и некорпоративном секторе, - заключила Полина Крючкова. - Сейчас многое будет зависеть от структурных изменений в экономике, предпочтениях потребителей, развитии дистанционной занятости, а они не слишком хорошо прогнозируются. И тем не менее, рост зарплат в стране продолжится".

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.