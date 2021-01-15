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15.01.2021 15:35
Рубрика: Власть

МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции

Текст: Юрий Когалов

МИД РФ находится в контакте с греческими властями и пытается прояснить обстоятельства досмотра греческими военно-морскими силами российского грузового судна "Адлер". Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По ее словам, многое в этой ситуации остается непонятным. "В частности, требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что, согласно резолюции 2292 СБ ООН, на основании которой проводится операция ЕС "Ирини", члены организации могут досматривать суда в открытом море у берегов Ливии. Но только если есть "разумные основания полагать, что на них перевозятся оружие и связанные с ним материальные средства". К тому же для проведения такого досмотра необходимо заручиться предварительным согласием государства флага.

А после этого командование операцией "Ирини" "обязано представлять в профильный комитет СБ ООН подробную информацию с разъяснениями оснований для проведения досмотра, действий, предпринятых для получения согласия государства флага соответствующего судна, а также результатов такого досмотра", отметила Захарова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"С учетом вышеизложенного продолжим добиваться исчерпывающих разъяснений по существу произошедшего. Думаю, нет нужды говорить, что поведение ЕС в данной ситуации станет хорошей проверкой реальной готовности, да и способности Брюсселя на деле следовать общепринятым нормам международного права, а не переформатировать их в некие "правила" собственного изобретения", - заключила представитель МИД РФ.

О досмотре греческим спецназом российского судна "Адлер" СМИ сообщили 13 января. Отмечалось, что представители ВМС Греции искали оружие, которое могло поставляться в Ливию.

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