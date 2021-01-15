Михаил Швыдкой награжден болгарским орденом Святых Кирилла и Мефодия

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил орден Святых Кирилла и Мефодия с ожерельем, присуждаемый президентом Болгарии. Церемония награждения прошла в четверг в посольстве Болгарии в Москве.

"Формулировка: за заслуги в развитии культурных и духовных связей между Болгарией и Россией", - рассказал Михаил Швыдкой ТАСС и добавил, что первым русским человеком, награжденным этим орденом, был Николай II.

Орден Святых Кирилла и Мефодия вручался с 1909 года, но в середине XX века был отменен, вновь учрежден лишь в 2003 году. Награда присуждается болгарским и иностранным гражданам, внесшим вклад в развитие культуры, искусства, образования и науки. Этой высокой награды были также удостоены Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.