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15.01.2021 11:01
Рубрика: Культура

Михаил Швыдкой награжден болгарским орденом Святых Кирилла и Мефодия

Текст: Наталья Лебедева

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил орден Святых Кирилла и Мефодия с ожерельем, присуждаемый президентом Болгарии. Церемония награждения прошла в четверг в посольстве Болгарии в Москве.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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"Формулировка: за заслуги в развитии культурных и духовных связей между Болгарией и Россией", - рассказал Михаил Швыдкой ТАСС и добавил, что первым русским человеком, награжденным этим орденом, был Николай II.

Орден Святых Кирилла и Мефодия вручался с 1909 года, но в середине XX века был отменен, вновь учрежден лишь в 2003 году. Награда присуждается болгарским и иностранным гражданам, внесшим вклад в развитие культуры, искусства, образования и науки. Этой высокой награды были также удостоены Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

Культура Культурный обмен

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