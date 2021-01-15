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15.01.2021 09:38
Рубрика: Экономика

Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Текст: Ольга Игнатова
Минэкономразвития решило ограничить возможности госструктур становиться собственниками коммерческих банков.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как сообщает РБК, ведомство доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора.

Фото: iStock
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Документ содержит поправки в закон "О защите конкуренции". Предполагается распространить запрет на покупку банков и других финансовых организаций на федеральные и региональные органы власти, но главное - на Банк России и компании или банки с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана судом ничтожной.

Ещё в 2018 году доля государства в финансовом секторе достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления.

Но сейчас крайне важно соблюсти оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе, считает замминистра экономического развития Илья Торосов. Принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Хотя некоторые исключения для госструктур всё-таки возможны. Так, госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства.

Покупатели с госучастием смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. ЦБ по-прежнему сможет входить в капитал финансовых организаций для санации. Однако срок владения активом не должен превышать пяти лет с момента приобретения.

Экономика Финансы Банки Правительство Минэкономразвития

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