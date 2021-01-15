Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса

Медицинские маски следует носить даже после прививки от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в пятницу, 15 января.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - приводят его слова в пресс-службе ведомства.

Министр подчеркнул, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают окружающих от возможного инфицирования, следует из слов Мурашко.

Ранее глава центра им. Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гражданам привитым от коронавируса маски не обязательны, имея в виду, что вакцинация защитит их самих от заражения инфекцией. Однако он напомнил, что устойчивый иммунитет к COVID-19 вырабатывается только через 21-28 дней после нее, когда уровень антител в организме достигает максимума.