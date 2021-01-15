Мишустин назначил директоров двух департаментов правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директоров еще двух новых структурных подразделений аппарата правительства.

Директором департамента здравоохранения утвержден Игорь Каграманян, ранее занимавший должность первого заместителя министра здравоохранения.

Департамент социального развития возглавил Сергей Вельмяйкин. Он руководил в аппарате правительства департаментом здравоохранения и социального развития до его упразднения.

Ранее глава кабмина подписал распоряжения по семи руководителям департаментов и управлений.