Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш", заслуженного деятеля искусств России Бориса Грачевского.

"Борис Юрьевич был непревзойденным мастером детского кино. Он создал уникальный, единственный в мире киножурнал. Сюжеты знаменитого "Ералаша" были наполнены по-настоящему солнечной энергетикой, тонким юмором", - говорится в телеграмме семье и родным. На добрых, веселых, остроумных историях Грачевского выросло не одно поколение зрителей, а каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения, ощущения счастья, подчеркнул Мишустин.