Во Франции найдена роскошная могила времен смерти Христа

Во Франции эксперты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) при проведении раскопок в коммуне Ольна, в семи километрах от города Клермон-Ферран обнаружили удивительное захоронение младенца, который был погребен в начале нашей эры.

Как сообщается на сайте Inrap, ранее неизвестная могила порядком удивила ученых. В ней был погребен очень маленький ребенок. Особенностью захоронения является присутствие в нем большого количества погребальных предметов. Кроме того, рядом с ребенком был захоронен щенок. Вероятно, юный пес должен был сопровождать и защищать ребенка в загробном мире.

Находка была сделана при обследовании участка, отведенного под расширение местного аэропорта. Самые древние следы поселения, найденные здесь, относятся к раннему железному веку (800-450 гг. до н.э.). Однако могила датируется галло-римским периодом.

Ученые установили, что ребенок был похоронен примерно через три десятилетия после рождения Иисуса Христа, то есть он умер почти в тот же период, когда умер и Иисус. На момент смерти ребенку было около одного года. Специально для него был изготовлен роскошный по тем временам гроб длиной 80 см.

Древесина не сохранилась, но в земле археологи нашли множество металлических гвоздей от него и декоративную металлическую пластину. Примечательно, что небольшой по размерам гроб был помещен в достаточно большую яму, длина которой составляла два метра, а ширина - один метр. Это было сделано не случайно, так как большое количество погребальных предметов было уложено вокруг саркофага.

Сообщается, например, что вокруг гроба и на его крышке находилось около 20-ти глиняных сосудов. Вероятно, в них находилась пища и питье для умершего, что согласуется с погребальными традициями того периода времени. Для умерших, особенно членов влиятельных семей, устраивали настоящий пир.

На это указывает и то, что в могиле археологи обнаружили множество останков животных, в том числе полтуши свиньи и несколько кур без голов. Также были найдены миниатюрные вазы и два стеклянных флакона, в которых, по всей видимости, содержались какие-то косметические или лекарственные средства. Эти находки отправлены в лабораторию, где будет проведен химический анализ.

Также в могиле были найдены личные вещи ребенка, свидетельствующие о его благородном происхождении. Среди этих находок исследователи выделяют медную фибулу, декоративную застежку для одежды. Кроме того, возле гроба был обнаружен круглый железный предмет диаметром около 30 сантиметров с изогнутым стержнем.

Археологи предполагают, что это могла быть примитивная игрушка, например, обруч с палочкой, который можно было катить по земле. Интересно, что конец этой палочки был пропущен между лапками щенка, погребенного у ног умершего ребенка, но вне гроба.

Кстати, на шее щенка ученые обнаружили роскошный ошейник, украшенный 15-ю бронзовыми аппликациями и колокольчиком. Также в захоронении был найден молочный зуб более старшего ребенка. Ученые считают, что этот зуб мог принадлежать брату или сестре покойного.

Исследователи отмечают, что похороны маленьких галло-римских детей, как правило, устраивали вне кладбищ. Иногда их хоронили рядом с семейным домом. Эти малыши редко получали такие же почести, как взрослые. И довольно редко их могилы насыщали таким большим количеством ритуальных предметов. Могила ребенка из Ольны оказалась уникальной как по количеству, так и по качеству погребенной посуды, животных и личных вещей. Да и присутствие щенка с роскошным ошейником лишний раз говорит о том, что ребенок принадлежал к элите общества.