На Красной площади предложили открыть пункт вакцинации от COVID-19

Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович обратился к столичному департаменту здравоохранения с предложением открыть пункт вакцинации от коронавируса в принадлежащем ему главном универмаге страны на Красной площади. Сообщение опубликовано на сайте универмага.

"Узнал о предложении уважаемого худрука Геликон-Опера Дмитрия Бертмана открыть прямо в театре пункт вакцинации от короновируса. Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать "Браво!". Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу", - пишет Куснирович.

Он подчеркнул, что универмаг готов предоставить помещения и другую инфраструктуру для открытия пункта вакцинации. Несмотря на падение трафика торговую площадку ежедневно посещают более 30 тысяч человек.

"Прошу считать эту публикацию официальным предложением департаменту здравоохранения Москвы", - добавил Куснирович. Ранее, напомним, с предложением открыть пункт мобильный вакцинации в театре "Геликон-опера" действительно выступил его худрук Дмитрий Бертман.

Как вчера заявил мэр столицы Сергей Собянин, прививку от коронавируса сделали уже около 140 тысяч москвичей.