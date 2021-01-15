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15.01.2021 12:12
Рубрика: Общество

На Красной площади предложили открыть пункт вакцинации от COVID-19

Текст: Александр Мелешенко

Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович обратился к столичному департаменту здравоохранения с предложением открыть пункт вакцинации от коронавируса в принадлежащем ему главном универмаге страны на Красной площади. Сообщение опубликовано на сайте универмага.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В "Геликон-Опере" могут открыть пункт вакцинации от коронавируса

"Узнал о предложении уважаемого худрука Геликон-Опера Дмитрия Бертмана открыть прямо в театре пункт вакцинации от короновируса. Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать "Браво!". Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу", - пишет Куснирович.

Он подчеркнул, что универмаг готов предоставить помещения и другую инфраструктуру для открытия пункта вакцинации. Несмотря на падение трафика торговую площадку ежедневно посещают более 30 тысяч человек.

"Прошу считать эту публикацию официальным предложением департаменту здравоохранения Москвы", - добавил Куснирович. Ранее, напомним, с предложением открыть пункт мобильный вакцинации в театре "Геликон-опера" действительно выступил его худрук Дмитрий Бертман.

Как вчера заявил мэр столицы Сергей Собянин, прививку от коронавируса сделали уже около 140 тысяч москвичей.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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